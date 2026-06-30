Μητέρα νόμιζε ότι αντιμετώπιζε ένα «βαρύ κρυολόγημα» – Τα «ύπουλα» συμπτώματα πριν τη διάγνωση του καρκίνου

Τα συμπτώματα του καρκίνου του αίματος συχνά μοιάζουν με κοινές και ακίνδυνες παθήσεις, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση. Μια μητέρα απέδωσε την εξάντληση και τις διαταραχές ύπνου σε βαρύ κρύωμα, μέχρι που οι εξετάσεις αποκάλυψαν πολλαπλό μυέλωμα.

Νόμιζε ότι είχε βαρύ κρυολόγημα – Τελικά διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα

Η Ann Wraith απέδωσε τις νυχτερινές εφιδρώσεις και τον διαταραγμένο ύπνο σε απλό κρύωμα, ώσπου να ανακαλύψει ότι έπασχε από πολλαπλό μυέλωμα, έναν καρκίνο του αίματος που αναπτύσσεται από παθολογικά πλασματοκύτταρα.

Η μητέρα από τη Γλασκώβη, μητέρα ενός παιδιού, πίστευε αρχικά ότι τα συμπτώματά της οφείλονταν σε κάτι ασήμαντο και ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να προκληθούν από καρκίνο.

«Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γι’ αυτό ζήτησα από τον γενικό γιατρό μου να κάνω εξετάσεις αίματος. Σε καμία περίπτωση δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να έχω καρκίνο. Διαγνώστηκα δύο εβδομάδες αργότερα», αποκάλυψε η ίδια.

Η Ann ένιωσε «φοβισμένη και χαμένη» όταν έμαθε τη διάγνωση. «Η κόρη μου δεν μπορούσε να με επισκεφθεί στον θάλαμο λόγω της ηλικίας της. Ήμουν απομονωμένη. Το μυέλωμα είναι επί του παρόντος θεραπεύσιμο αλλά όχι ιάσιμο (αντιμετωπίζεται αλλά δεν θεραπεύεται πλήρως). Ακόμα μαθαίνω πώς να εξερευνώ τη ζωή ως γονέας, σύζυγος και φίλη, ενώ προσαρμόζομαι σε αυτή τη διάγνωση. Βίωσα μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Τα ύπουλα συμπτώματα του καρκίνου του αίματος

Τα συμπτώματα του καρκίνου του αίματος ποικίλλουν ευρέως και μπορεί να περιλαμβάνουν επίμονο πόνο, κόπωση, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις και ανεξήγητα προβλήματα στα οστά, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση της πάθησης ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Ann περιγράφει τα δικά της συμπτώματα: «Είχα αυτό που νόμιζα ότι ήταν ένα βαρύ κρύωμα που δεν μπορούσα να ξεπεράσω. Σηκωνόμουν συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας και ήμουν τόσο εξαντλημένη που με έπαιρνε ο ύπνος μέσα στην ημέρα, κάτι ασυνήθιστο για μένα. Επίσης, πονούσε το πόδι μου για μήνες, κάτι που φάνηκε να προκύπτει από το πουθενά».

Η θεραπεία και οι ψυχολογικές προκλήσεις

Μετά τη διάγνωσή της, η Ann υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων και πέρασε τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο μακριά από την οικογένειά της. Αν και η θεραπεία λειτούργησε καλά, συνοδεύτηκε από έναν συνδυασμό εξαντλητικών σωματικών και συναισθηματικών παρενεργειών.

«Θα ήθελα περισσότεροι άνθρωποι να κατανοήσουν τον ψυχολογικό αντίκτυπο του να ζεις με πολλαπλό μυέλωμα», εξήγησε η γυναίκα. «Μαζί με τις σωματικές προκλήσεις, υπάρχει πολλή αβεβαιότητα και φόβος. Είναι εύκολο να παραβλέψεις αυτό που προσπαθεί να σου πει το σώμα σου και να αποδώσεις τα συμπτώματα στο στρες, στα γηρατειά ή στην καθημερινή πίεση, αλλά μην αγνοείτε συμπτώματα που δεν σας φαίνονται φυσιολογικά. Υπάρχει ελπίδα. Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας».

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, η μητέρα έλαβε υποστήριξη από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Beatson Cancer Charity, ο οποίος, όπως λέει, έκανε την εμπειρία πιο διαχειρίσιμη, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας.

«Πλέον δεν θεωρώ τις καθημερινές στιγμές δεδομένες. Το να περπατάω έξω, να πηγαίνω για καφέ ή να περνάω χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ φαντάζει απίστευτα πολύτιμο. Η ανάρρωση με διδάσκει να γιορτάζω ακόμα και τις μικρότερες νίκες».

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ένας εκπρόσωπος του Beatson Cancer Charity δήλωσε: «Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πολλαπλό μυέλωμα και τα συμπτώματά του είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στις θεραπευτικές επιλογές και την έκβαση της νόσου».