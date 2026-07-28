Καύσιμα: Πόσο θα μειωθούν οι τιμές τις επόμενες ημέρες – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Σημαντική μείωση της τάξης του 8,7% κατέγραψε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρώντας από τα 95,1 στα 86,7 δολάρια το βαρέλι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πτώση της τιμής του πετρελαίου Μπρεντ που οφείλεται στην αποκλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Μειώσεις στο πετρέλαιο Μπρεντ που αναμένεται να φανούν εντός της εβδομάδας εφόσον δεν υπάρξουν νέες αυξήσεις στην διεθνή τιμή του. Προς ώρας όμως οι μέσες τιμές, σε πανελλαδικό επίπεδο, τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,01 και 2,03 ευρώ αντίστοιχα.

Δύσκολες προβλέψεις

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι πρατηριούχων καυσίμων «η κατάσταση είναι απρόβλεπτη. Οι μειώσεις από τα διυλιστήρια τις προηγούμενες ημέρες εξανεμίσθηκαν αμέσως και μένει να δούμε πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, εφόσον συνεχισθεί η μείωση της τιμής του πετρελαίου Μπρεντ. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές στα καύσιμα αναμένεται, εκτός μεγάλου απροόπτου, να υποχωρήσουν κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι ενώ στις αρχές Ιουλίου ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Γνώστες του θέματος επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή καθώς από την μια ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία», παράλληλα όμως προειδοποίησε πως σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε «ισχυρή στρατιωτική δράση».

Μειώσεις από 1η Αυγούστου

Την ίδια στιγμή αναμένεται μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο από την 1η Αυγούστου, οπότε και θα εφαρμοσθεί η νέα επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για ολόκληρο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διυλιστήρια.

Στόχος είναι να μπορέσει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το πετρέλαιο κίνησης, καθώς πρόκειται και για το βασικό καύσιμο που χρησιμοποιούν και οι επιχειρήσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους.

Σε πτώση και το φυσικό αέριο

Εκτός όμως από το πετρέλαιο Μπρεντ, σημαντική πτώση ευρώ της τάξης του 10,7% κατέγραψε χθες Δευτέρα και η τιμή του φυσικού αερίου υποχωρώντας στα 56,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.