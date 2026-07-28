Τζέντι Οσμάν – Εμπρού Σαχίν: Το «χρυσό» ζευγάρι μετακόμισε

Μετά τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, ο μπασκετμπολίστας Τζέντι Οσμάν και η σύζυγός του, διάσημη ηθοποιός Εμπρού Σαχίν, δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tο χρυσό συμβόλαιο του Τζέντι Οσμάν με τον ΠΑΟΚ, διάρκειας τριών ετών και συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μεταγραφή να ολοκληρώνεται μετά την καταβολή ρήτρας 2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν σηματοδοτεί μόνο μία από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού. Σηματοδοτεί και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τον μπασκετμπολίστα και τη γυναίκα της ζωής του, τη διάσημη Τουρκάλα ηθοποιό Εμπρού Σαχίν, η οποία τον ακολούθησε χωρίς δεύτερη σκέψη στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι έφτασε αεροπορικώς στην πόλη πριν από λίγες ημέρες. Το ίδιο βράδυ ο επιχειρηματίας και ισχυρός άνδρας που ηγείται της νέας εποχής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θεόδωρος Μυστακίδης, παρέθεσε δείπνο καλωσορίσματος σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι ο Τούρκος σταρ αποτελεί κεντρικό πρόσωπο του νέου project της ομάδας. Η επίσημη παρουσίαση του Τζ. Οσμάν πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Προς το παρόν, ο Τζέντι και η Εμπρού φιλοξενούνται στο πολυτελές «September Hotel Thessaloniki», το ιστορικό ξενοδοχείο που μέχρι πρότινος ήταν γνωστό ως «Nikopolis».

Ωστόσο, ήδη αναζητούν τη μόνιμη οικογενειακή κατοικία τους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν ξεχωρίσει τις περιοχές της Θέρμης και του Πανοράματος, ψάχνοντας ένα σπίτι που θα τους προσφέρει ιδιωτικότητα, αλλά και εύκολη πρόσβαση στις υποχρεώσεις τους.

Η Εμπ. Σαχίν είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της Τουρκίας, με εκατομμύρια θαυμαστές χάρη στις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές στις οποίες πρωταγωνιστεί. Η καριέρα της συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ενώ τα επαγγελματικά της σχέδια προσαρμόζονται πλέον στις νέες συνθήκες της μετακόμισής τους στην Ελλάδα.

Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της τουρκικής σόουμπιζ. Ο Οσμάν τής έκανε πρόταση γάμου στην Καππαδοκία, σε μία από τις πιο ρομαντικές τοποθεσίες της Τουρκίας, ενώ το καλοκαίρι του 2022 παντρεύτηκαν αρχικά στο Οχρί, τόπο καταγωγής του μπασκετμπολίστα, με μια λαμπερή γαμήλια δεξίωση στο Τσεσμέ να ακολουθεί.

Οι δυο τους δεν έκρυψαν ποτέ τον έρωτά τους. Εκείνη βρίσκεται σε κάθε σημαντική στιγμή της καριέρας του συζύγου της, ενώ εκείνος έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι η Εμπρού ήταν η γυναίκα της ζωής του.

Πριν ξεκινήσει η απαιτητική καθημερινότητα με τις προπονήσεις και τους αγώνες, το ζευγάρι σκοπεύει να απολαύσει λίγες στιγμές χαλάρωσης και το ελληνικό καλοκαίρι.

Η Χαλκιδική βρίσκεται ήδη στην κορυφή της λίστας τους για σύντομες αποδράσεις, δίνοντας την ευκαιρία στην Εμπρού να γνωρίσει καλύτερα τη βόρεια Ελλάδα και στον Τζέντι να γεμίσει τις μπαταρίες του πριν φορέσει επίσημα τα ασπρόμαυρα. Άλλωστε, για τους δυο τους η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ο επόμενος επαγγελματικός σταθμός, αλλά το νέο σπίτι τους και η αφετηρία μιας ακόμη κοινής περιπέτειας.