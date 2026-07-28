Αντιδράσεις στην Τουρκία από την αποκάλυψη του enikos.gr για τους πυραύλους Meteor

Η αποκάλυψη του enikos.gr σχετικά με τους πυραύλους αέρος-αέρος Meteor και τις τεχνικές-διπλωματικές αγκυλώσεις που συνοδεύουν την πιθανή απόκτησή τους από την Τουρκία, προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η προοπτική να παραληφθούν τα μαχητικά Eurofighter χωρίς το ισχυρότερο όπλο τους φέρνει την Άγκυρα αντιμέτωπη με σοβαρά αδιέξοδα στην αεροπορική ισορροπία του Αιγαίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το εκτενές δημοσίευμα του enikos.gr έφερε στο φως μια εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή των διαπραγματεύσεων που διεξάγει η Τουρκία για την αγορά ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν, βάσει πληροφοριών από το «ελληνικό πεντάγωνο», η τουρκική πλευρά βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να παραλάβει τα ευρωπαϊκά μαχητικά «γυμνά», στερούμενα το πιο εξελιγμένο όπλο αεροπορικής επικράτησης της Δύσης: τον πύραυλο αέρος-αέρος μεγάλου βεληνεκούς Meteor.

Το δημοσίευμα προκάλεσε ακαριαία αλυσίδα αντιδράσεων στην Τουρκία, καθώς αμυντικοί αναλυτές, δημοσιογράφοι και εξειδικευμένα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ανοικτά ότι η απόκτηση ενός προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους δεν συνεπάγεται αυτόματα και την εξασφάλιση του απαραίτητου οπλοστασίου που το καθιστά κυρίαρχο στους αιθέρες, παρά το γεγονός ότι στην σύμβαση με την Μ. Βρετανία υπάρχει ο όρος για προμήθεια μεγάλου αριθμού πυραύλων. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, διαθέτοντας ήδη στο δυναμικό της τα γαλλικά μαχητικά Rafale F3R εξοπλισμένα με πυραύλους Meteor, έχει δημιουργήσει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Αιγαίο, την οποία η Άγκυρα πασχίζει να εξισορροπήσει.

Ο εφιάλτης των τουρκικών Eurofighter και το αδιέξοδο με τους Meteor

Ο πύραυλος Meteor, κατασκευασμένος από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία MBDA, θεωρείται σήμερα ο κορυφαίος πύραυλος αέρος-αέρος πέραν του οπτικού πεδίου στον κόσμο. Χάρη στον πρωτοποριακό κινητήρα ramjet που διαθέτει, διατηρεί εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα και δυνατότητες ελιγμών μέχρι τη στιγμή της επαφής με τον στόχο, εκμηδενίζοντας τη λεγόμενη «ζώνη μη διαφυγής» του αεροσκάφους-στόχου.

Τα τουρκικά ΜΜΕ υπογράμμισαν με ανησυχία ότι εάν η Τουρκία προχωρήσει στην αγορά των Eurofighter χωρίς την παράλληλη προμήθεια των Meteor, τα τουρκικά αεροσκάφη θα υποχρεωθούν να πετούν φέροντας παλαιότερης τεχνολογίας αμερικανικούς πυραύλους AMRAAM, που ήδη διαθέτει στο οπλοστάσιό της. Μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε τα τουρκικά Eurofighter απολύτως ευάλωτα απέναντι στα ελληνικά Rafale, αφού τα ελληνικά φτερά θα μπορούσαν να καταρρίπτουν τα τουρκικά μαχητικά από αποστάσεις στις οποίες η Τουρκία δεν θα είχε τη δυνατότητα ούτε καν να ανταποδώσει το πλήγμα.

H τουρκική προεδρία, διέψευσε τις πληροφορίες για τους Meteor, είναι όμως έτσι;

Yunan basınının haberi, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı ve dezenformasyon olarak işaretlendi. https://t.co/Zxf4cRUCeB pic.twitter.com/gVcEtbFmEP — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) July 27, 2026

Το μάθημα από τους ITAR

Σε αντίθεση με άλλα οπλικά συστήματα, ο πύραυλος Meteor σχεδιάστηκε εξ αρχής από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία MBDA ώστε να είναι «ITAR-free», δηλαδή πλήρως αποδεσμευμένος από αμερικανικά εξαρτήματα και τεχνολογικές συνιστώσες, προκειμένου να μην υπόκειται στο βέτο της Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η εξαγωγή του απαιτεί την ομόφωνη έγκριση των ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην παραγωγή του (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία), γεγονός που παρέχει σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία τη δυνατότητα να μπλοκάρουν την πώλησή του στην Τουρκία.

Ακόμη κι αν μία χώρα, που έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, αρνηθεί να δώσει τα τμήματα που κατασκευάζει, ακυρώνει όλο το πρόγραμμα. Αυτό δημιουργεί μπλόκο και για την πώληση πυραύλων από το απόθεμα οποιασδήποτε άλλης χώρας που τον έχει.

Η συζήτηση γύρω από τους εξοπλισμούς φέρνει συχνά στο προσκήνιο τους κινδύνους της τεχνολογικής εξάρτησης από τρίτες χώρες, όπως εκδηλώνονται μέσω του αυστηρού αμερικανικού νομικού πλαισίου ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Βάσει των κανονισμών ITAR, η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει βέτο στην πώληση οποιουδήποτε οπλικού συστήματος διεθνώς, εφόσον αυτό ενσωματώνει ακόμη και ένα ελάχιστο ποσοστό αμερικανικής τεχνολογίας.

Το ιστορικό προηγούμενο: Πώς οι ΗΠΑ μπλόκαραν τους γαλλικούς Scalp προς την Αίγυπτο

Το πόσο καταλυτικός μπορεί να γίνει ένας τέτοιος περιορισμός αποδείχθηκε περίτρανα στο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαμάχης μεταξύ Γαλλίας, ΗΠΑ και Αιγύπτου το 2018. Η Αίγυπτος είχε υπογράψει συμφωνία για την προμήθεια γαλλικών μαχητικών Rafale, συνοδευόμενη από την αγορά των στρατηγικών πυραύλων cruise μεγάλου βεληνεκιού Scalp EG.

Παρότι ο πύραυλος Scalp αποτελεί γαλλικό προϊόν της εταιρείας MBDA, περιείχε τότε ένα πολύ μικρό, αλλά απολύτως κρίσιμο για τη λειτουργία του εξάρτημα αμερικανικής προέλευσης. Επικαλούμενη τους κανονισμούς ITAR, η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει την απαιτούμενη άδεια επανεξαγωγής του συγκεκριμένου εξαρτήματος, μπλοκάροντας εντελώς την παράδοση των πυραύλων στο Κάιρο προκειμένου να διατηρήσει τις επιθυμητές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αυτό μπλόκο προκάλεσε έντονη διπλωματική κρίση μεταξύ Παρισιού και Ουάσινγκτον. Η Γαλλία υποχρεώθηκε να ξεκινήσει ένα πολυετές, δαπανηρό πρόγραμμα τεχνολογικής επανασχεδίασης του πυραύλου Scalp, αντικαθιστώντας το αμερικανικό εξάρτημα με ένα γαλλικής κατασκευής, ώστε να καταστήσει το όπλο ITAR-free και ανεξάρτητο από τις αμερικανικές εγκρίσεις. Η διαδικασία αυτή καθυστέρησε την παράδοση των οπλικών συστημάτων στην Αίγυπτο για αρκετά χρόνια, αποδεικνύοντας πώς η εξάρτηση από ένα εξάρτημα ελάχιστης αξίας μπορεί να παραλύσει μια εξοπλιστική συμφωνία δισεκατομμυρίων.

Οι τουρκικοί φόβοι και η αεροπορική υπεροχή της Ελλάδας στο Αιγαίο

Παρότι ο Meteor είναι ευρωπαϊκός και απαλλαγμένος από αμερικανικά εξαρτήματα, η εμπειρία των Scalp στην Αίγυπτο υπενθυμίζει στο τουρκικό αμυντικό κατεστημένο πόσο ευάλωτη είναι μια χώρα όταν εξαρτάται από τις εγκρίσεις ξένων δυνάμεων. Στην περίπτωση του Meteor, το «βέτο» δεν χρειάζεται να έρθει από την Ουάσινγκτον, αλλά μπορεί να επιβληθεί από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία παραγωγής του.

Η αποκάλυψη του enikos.gr αναδεικνύει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ήδη εδραιώσει μια ποιοτική αεροπορική υπεροχή. Ο συνδυασμός των μαχητικών Rafale, των εκσυγχρονισμένων F-16 Viper και των πυραύλων Meteor προσφέρει στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν ανατρέπεται εύκολα. Ένα πλεονέκτημα που θα πολλαπλασιαστεί με την έλευση των F-35, για τα οποία ήδη πιστοποιείται ο Meteor.

Οι αναλύσεις στα τουρκικά ΜΜΕ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι χωρίς τον Meteor, η αγορά των Eurofighter θα συνιστά μια δαπανηρή κίνηση τακτικού εντυπωσιασμού, η οποία όμως δεν θα προσφέρει στην Τουρκία την ουσιαστική αεροπορική ισορροπία που επιζητεί στο Αιγαίο.