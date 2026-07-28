Πυλαία: Η συγκλονιστική φωτογραφία εποχικού πυροσβέστη να παλεύει μόνος με τις φλόγες με «όπλο» το χιτώνιό του – «Αυτοθυσία και θάρρος»

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Μια συγκλονιστική στιγμή έχει καταγράψει με τον φακό του ο φωτογράφος, Αλέξανδρος Αβραμίδης για το Intime. Μέσα από ένα «κλικ» αποτυπώνεται η αυτοθυσία, το θάρρος και η δύσκολη μάχη ενός εποχικού πυροσβέστη κατά το έργο κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Πυλαία Θεσσαλονίκης πριν από μερικές ημέρες.

Με το χιτώνιό του στα χέρια πάλεψε μόνος απέναντι στις φλόγες, κερδίζοντας χρόνο μέχρι να φτάσουν οι ενισχύσεις και οι συνάδελφοί του για να ριχτούν όλοι μαζί στη «μάχη» με την πυρκαγιά.

Ενδεικτικό του μεγαλείου του ότι αψηφά τον κίνδυνο μπροστά στις μαινόμενες φλόγες και με ό, τι μέσο έχει στη διάθεσή του προσπαθεί να περισώσει ότι είναι δυνατόν.

Η ανάρτηση των Εποχικών Πυροσβεστών

«Με το χιτώνιό του στα χέρια, πάλεψε μόνος απέναντι στις φλόγες, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο μέχρι να φτάσουν οι ενισχύσεις.

Αυτή είναι η ψυχή του Εποχικού Πυροσβέστη. Αυτοθυσία, θάρρος και καθήκον, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Περηφάνια για τον συνάδελφό μας και για όλους τους Έλληνες Πυροσβέστες.

Για εμάς, πρόκειται για τις πιο συγκλονιστικές εικόνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου».

( φωτογραφία τραβηγμένη από δημοσιογράφο που κάλυπτε το συμβάν)».