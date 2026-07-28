Μάλια: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε τοίχο – Νεκρός ο οδηγός

Ένας δικυκλιστής ηλικίας 25-30 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης 28/7/2026 στα Μάλια του δήμου Χερσονήσου, όταν η μοτοσυκλέτα του εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε τοίχο. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα Μάλια Χερσονήσου, με έναν δικυκλιστή ηλικίας 25-30 ετών να χάνει τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης (28/7/2026).
  • Ο άτυχος οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του στην οδό Μάχης Κρήτης, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο.
  • Παρά την άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας, ο οδηγός είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, έβαψε με αίμα τους δρόμους της Κρήτης, αυτή τη φορά στα Μάλια του δήμου Χερσονήσου, όπου ένας δικυκλιστής, ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης (28/7/2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, ο άτυχος οδηγός κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, στην οδό Μάχης Κρήτης. Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση, είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα αυτή τραγωδία στην άσφαλτο.

 

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