Μάλια: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε τοίχο – Νεκρός ο οδηγός

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, έβαψε με αίμα τους δρόμους της Κρήτης, αυτή τη φορά στα Μάλια του δήμου Χερσονήσου, όπου ένας δικυκλιστής, ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης (28/7/2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, ο άτυχος οδηγός κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, στην οδό Μάχης Κρήτης. Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση, είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα αυτή τραγωδία στην άσφαλτο.