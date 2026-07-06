Θανατηφόρο τροχαίο στην Σπάρτη: Δύο νεκροί έπειτα απο σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα

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Τραγωδία στην Σπάρτη, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης-Τρίπολης στο ύψος της Σελλασίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρούς τον οδηγό του ΙΧ και την συνοδηγό του. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας από τους τρεις πυροσβέστες που επέβαιναν στον όχημα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δρόμος όπου σημειώθηκε το τροχαίο ήταν ολισθηρός, καθώς έβρεχε την ώρα της σύγκρουσης.

Την έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.