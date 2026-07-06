Θανατηφόρο τροχαίο στην Σπάρτη: Δύο νεκροί έπειτα απο σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Σπάρτη: Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα.
  • Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης-Τρίπολης, με τον οδηγό και τη συνοδηγό του ΙΧ να ανασύρονται νεκροί. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε.
  • Ο δρόμος ήταν ολισθηρός λόγω βροχόπτωσης την ώρα της σύγκρουσης. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία στην Σπάρτη, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης-Τρίπολης στο ύψος της Σελλασίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρούς τον οδηγό του ΙΧ και την συνοδηγό του. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας από τους τρεις πυροσβέστες που επέβαιναν στον όχημα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δρόμος όπου σημειώθηκε το τροχαίο ήταν ολισθηρός, καθώς έβρεχε την ώρα της σύγκρουσης.

Την έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ