Ύπνος: Ειδικοί εξηγούν τι συμβαίνει στο δέρμα σας εάν δεν πλένετε τις μαξιλαροθήκες κάθε εβδομάδα

Αν αλλάζετε τις μαξιλαροθήκες σας μόνο όταν πλένετε τα σεντόνια, ίσως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε τη συνήθειά σας. Σύμφωνα με ειδικούς στην υγιεινή του ύπνου, η μαξιλαροθήκη μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες βακτηρίων μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει στην εμφάνιση ακμής, ερεθισμών και άλλων δερματικών προβλημάτων.

Μαξιλαροθήκες: Ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να τις πλένετε κάθε εβδομάδα

Ένας γιατρός και ειδικοί στην υγιεινή του ύπνου προειδοποιούν ότι οι άπλυτες μαξιλαροθήκες μπορούν να φιλοξενήσουν εκατομμύρια αποικίες βακτηρίων. Μάθετε πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να τις αλλάζετε.

Όσον αφορά το πλύσιμο των σεντονιών, άλλοι είναι πιο τυπικοί και άλλοι το αμελούν. Με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, είναι μια δουλειά του σπιτιού που εύκολα μπορεί να ξεχαστεί.

Σύμφωνα με τον Dr. Gareth Nye, τα κλινοσκεπάσματα πρέπει να πλένονται κάθε εβδομάδα — αν και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν κοιμάστε μόνοι ή με σύντροφο. «Ο λόγος κρύβεται στον ιδρώτα, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τη συσσώρευση μικροοργανισμών. Οι άνθρωποι ιδρώνουν με διαφορετικό ρυθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους άνδρες συνήθως να ιδρώνουν λιγότερο και τις γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση να ιδρώνουν περισσότερο», εξηγεί ο γιατρός.

Τι ισχύει όμως ειδικά για τις μαξιλαροθήκες;

Οι ειδικοί στα στρώματα από το WinstonsBeds.com καλούν τον κόσμο να πλένει τις μαξιλαροθήκες του πολύ πιο συχνά για να ενισχύσει την υγιεινή του ύπνου του. Παρόλο που οι περισσότεροι πλένουν τα σεντόνια τους ανά διαστήματα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ίδια συχνότητα απλά δεν αρκεί για τις μαξιλαροθήκες.

Μια μαξιλαροθήκη μπορεί να συγκεντρώσει περίπου 3 εκατομμύρια αποικίες βακτηρίων ανά τετραγωνική ίντσα μετά από μόλις μία εβδομάδα χρήσης. Αυτή η συσσώρευση από βρωμιά, ιδρώτα, λιπαρότητα και νεκρά κύτταρα πιέζεται πάνω στο πρόσωπό μας κάθε βράδυ, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σπυράκια, ακμή και ερεθισμούς, ειδικά σε όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα.

Η ομάδα του WinstonsBeds συνιστά να ρίχνετε τις μαξιλαροθήκες στο πλυντήριο μαζί με τα υπόλοιπα καθημερινά ρούχα, ώστε να παραμένουν φρέσκες και καθαρές χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή πλύση.

Λιπαρότητα, μαλλιά και σάλια: Ο κρυφός εχθρός

Η Rebecca Swain, ειδικός από το WinstonsBeds, εξηγεί: «Το πρόσωπό μας έρχεται σε επαφή με το μαξιλάρι κάθε βράδυ για 8 ώρες. Αν δεν είναι καθαρό, μπορεί να προκληθούν δερματικοί ερεθισμοί. Το μαξιλάρι απορροφά πολλή λιπαρότητα και έλαια από το τριχωτό της κεφαλής, για να μην αναφέρουμε τα νεκρά κύτταρα και τα σάλια».

Λιπαρά μαλλιά: Όσοι έχουν μακριά μαλλιά και τα λούζουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, θα διαπιστώσουν ότι οι μαξιλαροθήκες τους λερώνουν πολύ πιο γρήγορα λόγω της λιπαρότητας των μαλλιών.

Η παγίδα των δύο εβδομάδων: Οι περισσότεροι αλλάζουν σεντόνια κάθε δύο εβδομάδες, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για την περίπτωση της μαξιλαροθήκης. Γι’ αυτό αξίζει να τις πλένετε πιο συχνά.

Μην ξεχνάτε το ίδιο το μαξιλάρι

Τα ίδια τα μαξιλάρια πρέπει επίσης να πλένονται μία ή δύο φορές τον χρόνο για να απομακρύνεται ο ιδρώτας που έχει εισχωρήσει μέσα από τη μαξιλαροθήκη. Μπορείτε απλά να τα βάλετε στο πλυντήριο, αλλά είναι πάντα καλύτερο να ελέγχετε πρώτα την ετικέτα φροντίδας τους.