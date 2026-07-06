Σοκ στην Πάτρα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στον λαιμό – «Δεν πρόκειται να ξαναμπώ στην θάλασσα»

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πλαζ της Πάτρας το πρωί της Κυριακής (6/7), όταν ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μία 64χρονη λουόμενη στον λαιμό.

Όπως ανέφερε η ίδια, βούτηξε και τότε είδε το ψάρι να έρχεται πάνω της. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει, τραβήχτηκε μεν αλλά δέχθηκε δάγκωμα στον λαιμό.

Η 64χρονη αιμορραγούσε στην περιοχή κοντά στην καρωτίδα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα (Αγιαλέξης) όπου εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο για δάγκωμα από το συγκεκριμένο ψάρι. «Ήταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στο λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση» δήλωσε ο Διευθυντής του Κ.Υ. Χαράλαμπος Μπακόπουλος

Η 64χρονη δήλωσε στο flamis.gr, πώς δεν πρόκειται να ξαναμπεί στην θάλασσα καθώς έχει υποστεί σοκ. Το σημείο στο οποίο κολυμπούσε είναι ακριβώς απέναντι από το παλιό κολυμβητήριο της Αγυιάς.