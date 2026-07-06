Άρης Μουγκοπέτρος: Επιστρέφει μουσικά στην Αθήνα έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του – «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο…»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, τον Απρίλιο του 2025, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα. Ο μουσικός μοιράστηκε το ευχάριστο νέο με τους ακολούθους του στο Instagram, μέσω μιας ανάρτησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα.
  • Ο μουσικός θέλησε να μοιραστεί το ευχάριστο νέο με τους ακολούθους του στο Instagram, αναρτώντας την αφίσα της εμφάνισής του.
  • Στη λεζάντα του post του, έγραψε: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Η επιστροφή μόλις άρχισε… 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είδε τη ζωή του να αλλάζει τον Απρίλιο του 2025. Ο μουσικός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, και ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα.

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο χωρισμός είναι ένα γερό «χαστούκι» – ΒΙΝΤΕΟ

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να μοιραστεί το ευχάριστο νέο με τους ακολούθους του στη πλατφόρμα. Στη δημοσίευσή του, ο μουσικός ανέβασε την αφίσα για την εμφάνισή του.

Στη λεζάντα του post του, έγραψε: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε… 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα!». 

Άρης Μουγκοπέτρος στον ΑΝΤ1: «Νιώθω ευλογημένος που ζω – Δεν περίμενα να επιστρέψω τόσο γρήγορα»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ