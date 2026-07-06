Άρης Μουγκοπέτρος: Επιστρέφει μουσικά στην Αθήνα έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του – «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο…»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είδε τη ζωή του να αλλάζει τον Απρίλιο του 2025. Ο μουσικός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, και ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να μοιραστεί το ευχάριστο νέο με τους ακολούθους του στη πλατφόρμα. Στη δημοσίευσή του, ο μουσικός ανέβασε την αφίσα για την εμφάνισή του.

Στη λεζάντα του post του, έγραψε: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε… 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα!».