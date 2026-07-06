Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τον Σταύρο Σβήγκο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

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Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή, Κάτια. Ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν και η Γιολάντα Καλογεροπούλου με τον Σταύρο Σβήγκο. Μάλιστα, την Δευτέρα (6/7), η ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία του συντρόφου της και συναδέλφου της, μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο στιγμιότυπο, οι δύο άνδρες ποζάρουν χαμογελαστοί στον φακό της κάμερας. Η Γιολάντα Καλογεροπούλου συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα χιουμοριστικό σχόλιο, στο οποίο αναφέρθηκε στη διαφορά ύψους του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Σταύρου Σβήγκου.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός έχει γράψει: «Μια κάποια διαφορά…». Ακόμα, πρόσθεσε ένα emoji το οποίο γελάει.

Υπενθυμίζεται ότι ο παγκοσμίου φήμης μπασκετμπολίστας, ήταν κουμπάρος στον γάμο του αδελφού του.