Πλεύσης Ελευθερίας: Διοργανώθηκε το 1ο Freedom Festival – Κωνσταντοπούλου: «Πολιτισμός, διάλογος, και δημοκρατία» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το πρώτο Φεστιβάλ Ελευθερίας (Freedom Festival), το οποίο διοργανώθηκε από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, “Πλεύση Ελευθερίας”, έλαβε χώρα την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Δραπετσώνα. Στόχος ήταν να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο πολιτικού διαλόγου, πολιτισμού, και συμμετοχής.

Πολιτισμός, διάλογος, και δημοκρατία. Με αυτές τις τρεις λέξεις περιέγραψε η πρόεδρος της “Πλεύσης Ελευθερίας”, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το “Freedom Festival”. Το φεστιβάλ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήρθε για να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, και να σηματοδοτήσει μία νέα αρχή προς την ελευθερία

Η πρόεδρος της “Πλεύσης Ελευθερίας” παρουσίασε το πολιτικό στίγμα της διοργάνωσης, σε μία ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς χθες συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός της. Ενώ ήταν και ημέρα επετείου των 11 χρόνων από το δημοψήφισμα, το 2015.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο που έχει έρθει. Είναι πολύ συγκινητικό ότι ανταποκρίθηκε τόσος κόσμος στο κάλεσμά μας. Σε μία ημέρα που είναι σημαδιακή, είναι σημαντική, είναι επετειακή, και είναι ημέρα χαράς» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κεντρικός προσκεκλημένος και οικοδεσπότης της βραδιάς, ήταν ο γνωστός δημιουργός Jo Di, ο οποίος παρουσίασε μία ανατρεπτική μουσική παράσταση, γεμάτη χιούμορ και πολιτική σάτιρα

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