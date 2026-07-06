Κύκλωμα οργανωμένων οπαδών: Στη φυλακή ένας εκ των κατηγορουμένων – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι επτά

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Στην φυλακή οδηγείται ένας εκ των οκτώ κατηγορούμενων οπαδών, που απολογήθηκαν για βαριές κατηγορίες σχετικές με βίαιη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα για τις απολογίες τους και οι δέκα κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν από την Αστυνομία, στους οποίους αποδίδονται επιθέσεις σε βάρος ομάδων αντιπάλων ομάδων, εκρήξεις, ληστείες και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Δύο από αυτούς, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών των οκτώ, ένας κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση, σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οκτώ κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται , ισχυριζόμενοι ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί για την υπόθεση αφορούν οκτώ βαριά κακουργήματα και οκτώ κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού. Μεταξύ των κατηγοριών είναι αδικήματα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, Κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή, εμπρησμός, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία κ.α.