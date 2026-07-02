Ποινική δίωξη και πολύ βαρύ κατηγορητήριο σε συλληφθέντες οργανωμένους οπαδούς

Ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο για δράση εγκληματικής οργάνωσης, αντιμετωπίζουν οι οργανωμένοι οπαδοί μεγάλης ομάδας της Αττικής με τον εισαγγελέα να τους ασκεί ποινική δίωξη για οκτώ αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και οκτώ πλημμελήματος.

Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα), κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα), κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα), ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα), διατάραξη κοινής ειρήνης, συμπλοκή, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα), ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας,εμπρησμός από κοινού (κακούργημα), διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα), οπλοφορία-οπλοχρησία, παράνομη κατοχή φωτοβολίδων.

Σύμφωνα με την δίωξη κάποια εκ των αδικημάτων διώκονται σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που αφορούν διατάξεις του αθλητικού νόμου για οπαδική βία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε ενέργειες εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε κυρίως στην Δυτική Αττική. Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα φαίνεται να ξεκίνησε την παράνομη δραστηριότητα της από τον Αύγουστο του 2025 , με επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων με εκρηκτικά μέσα.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για τις απολογίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ