Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο: «Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε αν είναι ο κύριος» – Τι λέει στο enikos.gr ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στο νότιο τμήμα της Καρπάθου. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο enikos.gr αναφέρει ότι «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος σεισμός, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν υπάρχει όμως γενικότερη έξαρση στην περιοχή. Δεν έχουν προηγηθεί δηλαδή άλλοι μικρότεροι, που θα έδιναν την εντύπωση των προσεισμών».

Της Ελένης Φλισκουνάκη

«Είναι πάρα πολύ νωρίς, θα περιμένουμε μέχρι αύριο για να δούμε την εξέλιξη της σεισμικότητας και να μπορέσουμε να αποφανθούμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι», συνεχίζει ο κ. Παπαδόπουλος.

Επιπροσθέτως, ο σεισμολόγος εξηγεί ότι: «Είναι η περιοχή μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, στο νότιο τμήμα της Καρπάθου. Η ευρύτερη αυτή περιοχή έχει πολύ υψηλή σεισμικότητα, έχει κάνει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, συνεπώς το μέγεθος 5,2 θα μπορούσα να πω ότι είναι αρκετά συνηθισμένο για την περιοχή αυτή.

Επιπλέον η εστία βρίσκεται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, νότια από το νησί και αυτό δημιουργεί μία μικρή απόσταση ασφαλείας από τις κοντινότερες κατοικημένες περιοχές».

«Προς το παρόν δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να δούμε τη συνέχεια της σεισμικότητας, να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία, για να έχουμε πιο κατασταλαγμένη άποψη επί του θέματος αυτού», σημειώνει.

«Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο νησί»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κάσου, Γιάννης Νικολάου, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, ωστόσο δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε καταγράφηκαν αναφορές για ζημιές.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καρπάθου, Μιχάλης Φελουζής, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές στο νησί. Όπως έκανε γνωστό, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του δήμου ήδη έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους σε διάφορα σημεία της Καρπάθου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σεισμική δόνηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Μέχρι αυτήν την ώρα, η εικόνα από τα δύο νησιά είναι καθησυχαστική, καθώς δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε υποδομές ή κατοικίες ούτε έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.