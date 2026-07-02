Κάτια Σαμαντζή: «Ήταν πολύ δυνατή στιγμή για εμένα, όταν απαρνήθηκα τη σεξουαλικότητα των μαλλιών μου»

Η Κάτια Σαμαντζή παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, όπου μίλησε για την αλλαγή του στυλ της και τη στιγμή που απαρνήθηκε τη «σεξουαλικότητα των μαλλιών της».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Κάτια Σαμαντζή
Φωτογραφία: Instagram/katiasamantzi_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κάτια Σαμαντζή μίλησε για το στυλ της και τη στιγμή που άλλαξε τα μαλλιά της, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ δυνατή στιγμή για εμένα, όταν απαρνήθηκα τη σεξουαλικότητα των μαλλιών μου».
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει περάσει από πολλές φάσεις στη ζωή της και έχει αλλάξει αρκετά στυλ, τονίζοντας ότι «ζούμε σε μία εποχή της μεταμόρφωσης».
  • Αποκάλυψε επίσης ότι, αν δεν γινόταν τραγουδίστρια, θα έκανε skydiving, καθώς «κάθε στιγμή που περνάει στη ζωή μας πρέπει να τη ζούμε σαν να είναι η τελευταία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Κάτια Σαμαντζή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου. Μιλώντας στο «Happy Day», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο στυλ της, και στη στιγμή που άλλαξε τα μαλλιά της.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Κάτια Σαμαντζή είπε ότι: «Έχω περάσει από πάρα πολλές φάσεις στη ζωή μου, και έχω αλλάξει αρκετά στυλ. Ζούμε σε μία εποχή της μεταμόρφωσης, έτσι την ονομάζω».

«Ήταν πολύ δυνατή στιγμή για εμένα, όταν απαρνήθηκα τη σεξουαλικότητα των μαλλιών μου και βίωσα τα πραγματικά μου χαρακτηριστικά πολύ έντονα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι: «Αν δεν γινόμουν τραγουδίστρια θα έκανα skydiving, θα έπεφτα από το αλεξίπτωτο. Γιατί θεωρώ ότι εκείνη την στιγμή νιώθεις ότι μπορεί και να μην ανοίξει το αλεξίπτωτο. Οπότε κάθε στιγμή που περνάει στη ζωή μας πρέπει να τη ζούμε σαν να είναι η τελευταία και να την χαιρόμαστε εξίσου το ίδιο». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ