Κάτια Σαμαντζή: «Ήταν πολύ δυνατή στιγμή για εμένα, όταν απαρνήθηκα τη σεξουαλικότητα των μαλλιών μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Κάτια Σαμαντζή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου. Μιλώντας στο «Happy Day», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο στυλ της, και στη στιγμή που άλλαξε τα μαλλιά της.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Κάτια Σαμαντζή είπε ότι: «Έχω περάσει από πάρα πολλές φάσεις στη ζωή μου, και έχω αλλάξει αρκετά στυλ. Ζούμε σε μία εποχή της μεταμόρφωσης, έτσι την ονομάζω».

«Ήταν πολύ δυνατή στιγμή για εμένα, όταν απαρνήθηκα τη σεξουαλικότητα των μαλλιών μου και βίωσα τα πραγματικά μου χαρακτηριστικά πολύ έντονα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι: «Αν δεν γινόμουν τραγουδίστρια θα έκανα skydiving, θα έπεφτα από το αλεξίπτωτο. Γιατί θεωρώ ότι εκείνη την στιγμή νιώθεις ότι μπορεί και να μην ανοίξει το αλεξίπτωτο. Οπότε κάθε στιγμή που περνάει στη ζωή μας πρέπει να τη ζούμε σαν να είναι η τελευταία και να την χαιρόμαστε εξίσου το ίδιο».