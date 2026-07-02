«Super Κατερίνα»: Χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου η προτελευταία εκπομπή – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

Η Κατερίνα Καινούργιου απουσίασε από τη «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης καλημέρισε το κοινό και αναφέρθηκε στον λόγο που η επιτυχημένη παρουσιάστρια, δεν βρίσκεται στο «τιμόνι» της εκπομπής.

Σύμφωνα με τον έμπειρο δημοσιογράφο, η Κατερίνα Καινούργιου έπρεπε να ξεκουραστεί. Ωστόσο, καθησύχασε τους τηλεθεατές, ενημερώνοντάς τους πως δεν είναι κάτι το σημαντικό.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε πως: «Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη “Super Κατερίνα”, σήμερα, και αύριο, και καλό καλοκαίρι μετά παιδιά κανονικά. Λοιπόν, το Κατερινάκι μας για σήμερα δεν θα είναι μαζί μας».

«Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Αλλά έπρεπε να πάρει λίγο το χρόνο της να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά, όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αύριο έχουμε την τελευταία εκπομπή, και η “Super Κατερίνα” ρίχνει αυλαία», συνέχισε.