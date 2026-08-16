Δεκαπενταύγουστος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Χαμηλές ταχύτητες από τα Μέγαρα ως τη Νέα Πέραμο

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Επιστρέφουν σήμερα Κυριακή 16 του μηνός πολλοί από τους εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου, από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα έως την Νέα Περάμο ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια Ελευσίνας.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 58.051 και συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 21.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ