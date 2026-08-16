Δεκαπενταύγουστος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Χαμηλές ταχύτητες από τα Μέγαρα ως τη Νέα Πέραμο

Πολλοί εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου επιστρέφουν σήμερα, Κυριακή 16 του μηνός, στην Αττική, με αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου. Συγκεκριμένα, χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο και μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας, ενώ η επιστροφή από την Αθηνών-Λαμίας διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η Τροχαία έχει εφαρμόσει αυξημένα μέτρα για την ασφάλεια των μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς πολλοί εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου επέστρεψαν στην Αττική.\n- Οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες από τα Μέγαρα έως τη Νέα Περάμο, ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στα διόδια Ελευσίνας.\n- Συνολικά 58.051 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την Τροχαία να έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιστρέφουν σήμερα Κυριακή 16 του μηνός πολλοί από τους εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου, από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα έως την Νέα Περάμο ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια Ελευσίνας.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 58.051 και συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 21.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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