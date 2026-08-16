Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Θρίαμβος των Κανονιέρηδων στο Community Shield με δύο ασίστ του Τζόλη – ΒΙΝΤΕΟ

Η Άρσεναλ επικράτησε εμφατικά 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας το Community Shield για 18η φορά. Ο Χρήστος Τζόλης, στο επίσημο ντεμπούτο του με τους «κανονιέρηδες», αναδείχθηκε πρωταγωνιστής με δύο ασίστ στα τέρματα των Χάβερτς και Όντεγκααρντ.

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Αθλητισμός

Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι,Community Shield,Τζόλης
πηγή: AP Photo/Alastair Grant
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με δύο ασίστ και την κατάκτηση ενός τροπαίου συνδύασε ο Χρήστος Τζόλης το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ.
  • Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ επιβλήθηκε 3-0 της κυπελλούχου Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield, κατακτώντας το σούπερ καπ Αγγλίας.
  • Ο Τζόλης ήταν εκ των πρωταγωνιστών, μοιράζοντας δύο ασίστ για τα γκολ των Χάβερτς και Όντεγκααρντ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

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Με δύο ασίστ και την κατάκτηση ενός τροπαίου -με εμφατικό τρόπο μάλιστα- συνδύασε ο Χρήστος Τζόλης το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο Ελληνας επιθετικός ήταν εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα για το Community Shield, που έγινε σήμερα (16/8) στο στάδιο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ, όπου η πρωταθλήτρια Αρσεναλ επιβλήθηκε 3-0 της κυπελλούχου Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε το σούπερ καπ Αγγλίας για 18η φορά στην ιστορία της.

Οι «κανονιέρηδες» πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς άνοιξαν το σκορ μόλις στα 23 δευτερόλεπτα με τον Καλαφιόρι. Η Σίτι, στο ντεμπούτο του Εντσο Μαρέσκα στον πάγκο της, δεν έδειξε ικανή να αντιδράσει και στο 28′ ο Οντεγκααρντ με ωραία σέντρα βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Τζόλη, αυτός γύρισε την μπάλα με κεφαλιά και με νέα κεφαλιά ο Χάβερτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Το 2-0 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου, αφού ο Χάαλαντ σπατάλησε μία σπουδαία ευκαιρία για τους «πολίτες» και στο 48΄ ο Τζόλης βρήκε έξοχα στην περιοχή τον Οντεγκααρντ, ο Νορβηγός απέφυγε τον Γκβάρντιολ, «έριξε» με μία προσποίηση τον Ντοναρούμα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Το γκολ του Καλαφιόρι στα 23 δευτερόλεπτα

 Τα γκολ των Χάβερτς και Οντεγκααρντ από τις δύο ασίστ του Τζόλη

 

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