Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι: Ασίστ ο Τζόλης στο 2-0 των Κανονιέρηδων στον τελικό του Community Shield – ΒΙΝΤΕΟ

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Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης.

Ο Μικέλ Αρτέτα έδωσε φανέλα βασικού στον 24χρονο Έλληνα επιθετικό στον 104ο τελικό του Community Shield που διεξάγεται στο Κάρντιφ της Ουαλίας, με τις Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Και ο Χρήστος Τζόλης τον δικαίωσε, καθώς στο 28ο λεπτό έδωσε ασίστ στον Κάι Χάβερτς για το το 2-0 των Κανονιέρηδων.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα προηγήθηκε μόλις στα 23 δευτερόλεπτα του τελικού, αιφνιδιάζοντας τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Καλαφιόρι πλάσαρε εύστοχα, έπειτα από κάθετη πάσα του Λιούις-Σκέλι.