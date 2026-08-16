Meteo για Μάνη: Δεκαπλάσια βροχή από αυτή που πέφτει τον Αύγουστο – Έπεσαν 141 χιλιοστά νερού σε 4 ώρες

Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Μάνη, χτες Σάββατο και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κοκκάλα Μάνης, μέσα σε 4 περίπου ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής. Αν και ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον Μάιο του 2026, επομένως δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για αυτόν, συγκρινόμενη με τα δεδομένα του σταθμού της Σπάρτης που λειτουργεί από το 2009, προκύπτει ότι η βροχή αυτή είναι περίπου δεκαπλάσια από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στη Σπάρτη τον Αύγουστο.

Οι καταιγίδες που προκάλεσαν τη βροχόπτωση αυτή ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και συνοδεύονταν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων. Στην Εικόνα 2 (17:00 ώρα Ελλάδας) παρουσιάζεται ψευδοχρωματισμένο τα νέφη, όπως τα κατέγραψε ο μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-12. Αποτυπώνεται η φάση (νερό ή πάγος) και το μέγεθος των υδάτινων αιωρημάτων μέσα στο νέφος. Σε αυτή, με μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές της κορυφής των νεφών όπου κυριαρχούν μικρού και μεγάλου μέγεθος παγοκρύσταλλοι, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί των ισχυρών καταιγίδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με χρήση κατάλληλων αλγορίθμων, υπολογίστηκε ότι οι κορυφές των νεφών ξεπερνούσαν τα 13 με 14 χιλιόμετρα ύψος.

Στο γράφημα της Εικόνας 3 παρουσιάζεται η χρονική κατανομή των ηλεκτρικών εκκενώσεων* εντός ακτίνας 25 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό, όπως αυτές καταγράφηκαν από το όργανο Lightning Imager του δορυφόρου Meteosat-12.

Όπως προκύπτει από αυτό, πάνω από 2.000 εκκενώσεις καταγράφηκαν από τις 14:00 έως τις 20:00, με τις μισές περίπου να καταγράφονται κατά τις ώρες 16:30-17:30, διάστημα στο οποίο σημειώθηκαν και οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις (68 χιλιοστά). Τέλος, στην Εικόνα 4 παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις (κίτρινες-πορτοκαλί-κόκκινες αποχρώσεις) στην περιοχή στις 17:10 ώρα Ελλάδας.