Δήμαρχος Σαλαμίνας για τις φωτιές: «Έχουν καεί σπίτια στα Περιστέρια – Εχουμε ζητήσει φέρι μποτ σε περίπτωση που χρειαστούν»

Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο πύρινα μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας το το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σαλαμίνας, Γιώργο Παναγόπουλο, στην περιοχή Περιστέρια έχουν καεί σπίτια. «Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στη Σαλαμίνα. Έχουν καεί σπίτια στα Περιστέρια. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Μάλιστα γνωστοποίησε ότι ο δήμος έχει ζητήσει από την αστυνομία να πάνε δύο φέρι μποτ στην παραλία Σατερλί σε περίπτωση που χρειαστούν για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.