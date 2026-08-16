Στο Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του – «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς» – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) έφτασε στο Ντόρτμουντ προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Μπορούσια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η μετακίνηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού έχει μπει στην τελική ευθεία, προκαλώντας, παράλληλα, αντιδράσεις.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο “Ντέλιας” έστειλε μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ».

🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026

Παράλληλα, Γερμανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο “Χ” (πρώην Twitter) ανέφερε πως υπάρχει μεν προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, όχι όμως ακόμη ανάμεσα στους δυο συλλόγους.

Ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ συγκεκριμένα, έγραψε: «Προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Μπορούσια και στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος είναι ήδη στο δρόμο για το Ντόρτμουντ. Ωστόσο, η BVB κι ο ΠΑΟΚ δεν έχουν φτάσει ακόμα σε οριστική συμφωνία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται για ένα ποσό 25 με 30 εκατομμύρια συν ποσοστό μεταπώλησης. Ο Κωνσταντέλιας είναι το Plan B της Μπορούσια αφού ναυάγησε η περίπτωση του Σαΐντ Ελ Μαλά. Ακόμη και σήμερα μπορεί να περάσει μέρος των ιατρικών εξετάσεων».

Μέσα σε αυτό τον καταιγισμό εξελίξεων, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εμφανίζονται διχασμένοι στα Social Media. Υπενθυμίζεται ότι κομμάτι των οργανωμένων εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου (15/8) με την οποία στέκεται απέναντι στην πώληση ενώ περί τις 13:00 μερίδα οπαδών συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπας ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή κάποιο στέλεχος της ΠΑΕ