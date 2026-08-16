Στο Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του – «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς» – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) έφτασε στο Ντόρτμουντ προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Μπορούσια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η μετακίνηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού έχει μπει στην τελική ευθεία, προκαλώντας, παράλληλα, αντιδράσεις.
Σε βίντεο που ανέβηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο “Ντέλιας” έστειλε μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ».
🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm
— Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026
Παράλληλα, Γερμανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο “Χ” (πρώην Twitter) ανέφερε πως υπάρχει μεν προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, όχι όμως ακόμη ανάμεσα στους δυο συλλόγους.
Ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ συγκεκριμένα, έγραψε: «Προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Μπορούσια και στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος είναι ήδη στο δρόμο για το Ντόρτμουντ. Ωστόσο, η BVB κι ο ΠΑΟΚ δεν έχουν φτάσει ακόμα σε οριστική συμφωνία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται για ένα ποσό 25 με 30 εκατομμύρια συν ποσοστό μεταπώλησης. Ο Κωνσταντέλιας είναι το Plan B της Μπορούσια αφού ναυάγησε η περίπτωση του Σαΐντ Ελ Μαλά. Ακόμη και σήμερα μπορεί να περάσει μέρος των ιατρικών εξετάσεων».
🚨🖤💛 BREAKING | Verbal agreement between Giannis Konstantelias and Borussia Dortmund is in place. 23 y/o is already on his way to Dortmund.
However, #BVB and PAOK have not reached a full agreement yet. Talks are ongoing over a fee of around €25-30m + sell-on.
Konstantelias… pic.twitter.com/0BFJfPStB6
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 16, 2026
Μέσα σε αυτό τον καταιγισμό εξελίξεων, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εμφανίζονται διχασμένοι στα Social Media. Υπενθυμίζεται ότι κομμάτι των οργανωμένων εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου (15/8) με την οποία στέκεται απέναντι στην πώληση ενώ περί τις 13:00 μερίδα οπαδών συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπας ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή κάποιο στέλεχος της ΠΑΕ