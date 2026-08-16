Σαλαμίνα: Διπλό μέτωπο φωτιάς σε Περιστέρια και Σελήνια – Κάηκαν σπίτια, μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Η πρώτη καίει στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελήνια.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι τεράστια. Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν συνολικά 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Σχέδιο της ΕΛΑΣ για απομάκρυνση ατόμων διά θαλάσσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία έχει αιτηθεί δύο ferry boat προκειμένου να πραγματοποιηθούν απομακρύνσεις κατοίκων και επισκεπτών από θαλάσσης από την περιοχή μεταξύ Περιστερίων και Κακής Βίγλας.

Μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Στις 14:55 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στις 15:05 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση προς Αιάντειο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Περιστέρια και #Αίας κλαμπ #Σαλαμίνας της περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω του Λεωφόρο Περιστεριών πρός #Αιάντειο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Στις 15:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δεή_Χαλιώτη και #Περάνη #Σαλαμίνας της περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω του Λεωφόρο Περιστεριών πρός #Αιάντειο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Στις 15:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

Στις 15:35 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κακή Βίγλα με κατεύθυνση προς Αιάντειο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση