Φωτιά στη Σκύρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ – «Δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή σπίτια, είμαστε αισιόδοξοι», λέει ο δήμαρχος

Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται από χθες στη Σκύρο είναι καλύτερη, με το κύριο μέτωπο να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι εκκενωμένοι οικισμοί δεν απειλούνται πλέον, ενώ ο δήμαρχος Κυριάκος Αντωνόπουλος εκφράζει αισιοδοξία για την πλήρη κατάσβεση εντός της ημέρας, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν.

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Φωτιά στη Σκύρο
Πηγή φωτό: Πυρκαγιά ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στη Σκύρο, με το κύριο μέτωπο να παραμένει υπό έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Ο δήμαρχος Σκύρου διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με κατοίκους ή επισκέπτες», ενώ ο οικισμός του Πεύκου, που είχε εκκενωθεί προληπτικά, δεν απειλήθηκε από την πυρκαγιά.
  • Τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα άρχισαν τις ρίψεις νερού με το πρώτο φως της ημέρας, με τον δήμαρχο να εκτιμά ότι «μέσα στην ημέρα θα γίνει πλήρης κατάσβεση».

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Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στη Σκύρο, με το κύριο μέτωπο να παραμένει υπό έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι οικισμοί για τους οποίους εστάλησαν μηνύματα εκκένωσης έχουν εκκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με κατοίκους ή τουρίστες.

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Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, ο οικισμός του Πεύκου είχε εκκενωθεί προληπτικά από χθες, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από την πυρκαγιά. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες, κυρίως παραθεριστικές, κατοικίες.

Δεν απειλείται ο Πεύκος

Ο κ. Αντωνόπουλος εξήγησε ότι οι άνεμοι δεν στράφηκαν προς βορειοδυτικές διευθύνσεις, ώστε να οδηγήσουν τη φωτιά προς την περιοχή του Πεύκου. Αντίθετα, παρέμειναν βόρειοι και βορειοανατολικοί.

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Παραμένουν, ωστόσο, κάποια μέτωπα στα βόρεια της αρχικής πυρκαγιάς, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, μεγάλο μηχάνημα έργου και υδροφόρες, ενώ περίπου 11 με 12 υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ, με στόχο να συγκρατήσουν τη φωτιά μέχρι να ξεκινήσουν τα εναέρια μέσα.

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«Δεν έχουμε θέματα με κόσμο»

Ο δήμαρχος Σκύρου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με κατοίκους ή επισκέπτες, ενώ υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα χρειαστεί, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, έως το μεσημέρι οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν στα 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο.

«Πιστεύω ότι μέσα στην ημέρα θα γίνει πλήρης κατάσβεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι στη συνέχεια θα παραμείνουν τα πεζοπόρα τμήματα για την αντιμετώπιση τυχόν μικρών εστιών και αναζωπυρώσεων.

Τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα άρχισαν τις ρίψεις νερού σήμερα το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων, με «στοίχημα» να είναι καλύτερη η εικόνα μετά το μεσημέρι, όπως είπε στο ΕΡΤnews, o πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Από τα τρία μέτωπα της φωτιάς, το βορειοανατολικό είναι αυτό που δεν δίνει εικόνα βελτίωσης, σύμφωνα με την ενημέρωση. Δασοκομάντος με τη συνδρομή του στρατού έκαναν διανοίξεις για να ανακόψουν τη φωτιά και ήδη είναι καλύτερη η εικόνα στο νότιο και στο νοτιοδυτικό μέτωπο.

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