Ιός του Δυτικού Νείλου: «Σαρώνει» στην Αττική, πότε αναμένεται κορύφωση της λοίμωξης – Σε συναγερμό υγειονομικές Αρχές και ΕΟΔΥ

Η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης του Ιού του Δυτικού Νείλου, εξελίσσεται σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Ήδη η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό. Ιδιαίτερα για περιοχές της Αττικής, παρατηρείται έντονη κυκλοφορία του ιού με ταχεία αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τα πρώτα στάδια της περιόδου μετάδοσης.

Σε συναγερμό οι υγειονομικές Αρχές

Από την πλευρά τους, οι ειδικοί του ΕΟΔΥ εκτιμούν, παρά τα αυξημένα κρούσματα, πως δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις πως ο ιός έχει αλλάξει συμπεριφορά ή εμφανίζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Η τωρινή κατάσταση φαίνεται να αποδίδεται σε έναν σύνθετο συνδυασμό παραγόντων που επιδρούν στους πληθυσμούς των κουνουπιών.

Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές…

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Δανάη Περβανίδου MD, MPH., η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι οι παράμετροι που έχουν περισσότερο συσχετιστεί με τις εποχικές εξάρσεις του ιού.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ ΜΠΕ, υποστηρίζει μεταξύ άλλων πως «ο θερμός χειμώνας του 2025-2026 στην Αττική (ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών) πιθανά συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα».

Από τις αρχές του έτους έως και τις 12 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα της λοίμωξης στην Ελλάδα

81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

29 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις

Στην Αττική καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού

Πού καταγράφηκαν τα κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου

Σε 39 Δήμους της χώρας

Σε 14 Περιφερειακές Ενότητες

Στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Η έξαρση της λοίμωξης θα κορυφωθεί τέλη Αυγούστου

Σύμφωνα με την Δανάη Περβανίδου: «Ο φετινός αυξημένος ρυθμός καταγραφής κρουσμάτων αρκετά νωρίς στην τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, ιδίως σε περιοχές της Αττικής, υποδεικνύει κίνδυνο συνεχιζόμενης καταγραφής ιδιαιτέρως αυξημένου αριθμού περιστατικών κατά τις ερχόμενες εβδομάδες, σαν συνέπεια της έντονης κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια σε περιοχές με αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα. Εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός καταγραφής κρουσμάτων, προβλέπεται η φετινή περίοδος να είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους, όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Γι’ αυτό χρειάζεται εγρήγορση και γρήγορα αντανακλαστικά από τις αρμόδιες τοπικές αρχές για την άμεση εφαρμογή των συνιστώμενων δράσεων απόκρισης σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ευαισθητοποίηση του κοινού για την σχολαστική λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια».

Εκτιμά, βάσει των ιστορικών δεδομένων όπως αναφέρει η ίδια, πως η κορύφωση της εποχικής έξαρσης της λοίμωξης συμβαίνει συνήθως κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου, από τα μέσα – τέλη Αυγούστου έως και τις αρχές-μέσα Σεπτεμβρίου.