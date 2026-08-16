e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

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Μια σειρά από παροχές και επιδόματα πληρώνουν από αύριο έως και τις 21 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 68.370 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν 61.105.430,38 ευρώ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

απο αύριο έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ .

. στις 19 Αυγούστου 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: