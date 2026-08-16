e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Μια σειρά από παροχές και επιδόματα πληρώνουν από αύριο έως και τις 21 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 68.370 δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι θα λάβουν 61.105.430,38 ευρώ.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- απο αύριο έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- στις 19 Αυγούστου 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης