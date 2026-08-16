e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Μια σειρά από παροχές και επιδόματα πληρώνουν από αύριο έως και τις 21 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 68.370 δικαιούχους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

πληρωμές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια σειρά από παροχές και επιδόματα, συνολικού ύψους 61.105.430,38 ευρώ, πληρώνουν από αύριο έως τις 21 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 68.370 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους για εφάπαξ έως τις 21 Αυγούστου και 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές στις 19 Αυγούστου.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια σειρά από παροχές και επιδόματα πληρώνουν από αύριο έως και τις 21 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 68.370 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν 61.105.430,38 ευρώ.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • απο αύριο έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • στις 19 Αυγούστου 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ