Μαίνεται η φωτιά στη Σκύρο: Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους – Επιχειρούν τα εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στη Σκύρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16/08) με 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ εστάλησαν και δύο μήνυμα 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου, σε δασική περιοχή. Λόγω της έντασης του φαινομένου και του δύσβατου της περιοχής, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με: 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 5 πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ. Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Δύο μηνύματα 112 εστάλησαν για εκκενώσεις οικισμών

Λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα του Σαββάτου (15/08) εστάλη μήνυμα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες.

Το δεύτερο μήνυμα από το 112 απευθύνονταν στους κατοίκους της περιοχής Πεύκο: «Δασική πυρκαγιά στην Νήσο Σκύρο Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πεύκο απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Χώρα Σκύρου Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus

Μετά την εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR923) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Σκύρου, στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες πλήτονται από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

Η Σκύρος παραμένει και σήμερα Κυριακή 16/08 στην «4» (υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς) με τους ανέμους να ξεπερνούν ακόμη και τα 7 μποφόρο.