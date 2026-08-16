Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (16/8): Οι αγώνες Καραλή και Τζένγκο και τα ματς της ημέρας

Οι αγώνες τελικού του Καραλή και της Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και τα ματς ποδοσφαίρου από την Ευρώπη ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κυριαρχεί με την 7η μέρα των αγώνων, περιλαμβάνοντας τον τελικό του Μαραθωνίου και τους τελικούς σε άλμα επί κοντώ (Καραλή) και ακοντισμό (Τζένγκο).
  • Στο ποδόσφαιρο, ξεχωρίζει ο τελικός του FA Community Shield μεταξύ Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ υπάρχουν και αναμετρήσεις από La Liga, Eredivisie και Sky Bet EFL Championship.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κορυφαίο τένις με αγώνες από το ATP Masters 1000 και το WTA 1000 στο Σινσινάτι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι αγώνες τελικού του Καραλή και της Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και τα ματς ποδοσφαίρου από την Ευρώπη ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30: ΕΡΤ1 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 7η Μέρα – Πρωί

09:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Μαραθώνιος ΤΕΛΙΚΟΣ – Νούλα

10:10: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Μαραθώνιος ΤΕΛΙΚΟΣ – Σταμούλης

14:20: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Τσεχία, SS11 Pindula 2

14:30: Novasports Start | Ανόβερο – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2)

15:30: Novasports Prime | Φέγενορντ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Eredivisie)

15:30: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Τσεχία, SS12 Semetin 2

15:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Γουότφορντ – Σαουθάμπτον (Sky Bet EFL Championship)

17:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Τσεχία, SS13 Katerinice 2

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι – FA Community Shield 2026

17:45: Novasports Prime | Άγιαξ – Χέρενφεν (Eredivisie)

18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι – 3η Μέρα

18:00: COSMOTE SPORT 8 HD | Ρέιντζερς – Σεντ Μίρεν (Premier Sports Cup)

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

18:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ (Sky Bet EFL Championship)

18:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Βιγιαρεάλ (La Liga)

20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι

20:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Εσπανιόλ – Λεβάντε (La Liga)

20:00: COSMOTE SPORT 2 HD | Αρούκα – Μορεϊρένσε (Liga Portugal)

21:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Τελικός Καραλή (Άλμα επί κοντώ)

21:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Τελικός Τζένγκο (Ακοντισμός)

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:15: Novasports Prime | Λάτσιο – Μάντοβα (Κύπελλο Ιταλίας)

22:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε (Liga Portugal)

22:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Θέλτα – Οσασούνα (La Liga)

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