Οι αγώνες τελικού του Καραλή και της Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και τα ματς ποδοσφαίρου από την Ευρώπη ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (16/8): Οι αγώνες Καραλή και Τζένγκο και τα ματς της ημέρας
Οι αγώνες τελικού του Καραλή και της Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και τα ματς ποδοσφαίρου από την Ευρώπη ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κυριαρχεί με την 7η μέρα των αγώνων, περιλαμβάνοντας τον τελικό του Μαραθωνίου και τους τελικούς σε άλμα επί κοντώ (Καραλή) και ακοντισμό (Τζένγκο).
- Στο ποδόσφαιρο, ξεχωρίζει ο τελικός του FA Community Shield μεταξύ Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ υπάρχουν και αναμετρήσεις από La Liga, Eredivisie και Sky Bet EFL Championship.
- Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κορυφαίο τένις με αγώνες από το ATP Masters 1000 και το WTA 1000 στο Σινσινάτι.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
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