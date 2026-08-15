Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/8): La Liga και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ξεχωρίζουν σήμερα

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Ξέθαψαν θησαυρό μέσα σε κελάρι: Το σεντούκι έκρυβε 4.000 παλιά νομίσματα και ράβδους χρυσού - Τα σενάρια για την προέλευσή του

Σεισμός στην Ινδονησία: Συγκλονίζουν οι εικόνες μετά τα 7,7 Ρίχτερ - Τουλάχιστον 5 νεκροί, δείτε βίντεο