Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/8): La Liga και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ξεχωρίζουν σήμερα

Οι αγώνες της La Liga και η δράση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
09:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου, Φιάσκα, Κουρκουτσάκη – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
09:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ, Κελεπούρης, Καραγιάννης – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
09:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ημιμαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαδοπούλου, Αντωνοπούλου – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
09:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ημιμαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Κριτούλης, Παπαστεργίου, Ντεντόπουλος – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
09:45: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Τσεχία, SS2 Pohorelice 1
10:50: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Τσεχία, SS3 Trojak 1
12:25: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Μήκος 7θλο Ντραγκομίροβα – Στίβος
12:50: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Τσεχία, SS4 Bunc 1
13:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα
13:50: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Μήκος Προκριματικός Γκόγκα, Μπέση – Στίβος
13:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ακοντισμός 7θλο Ντραγκομίροβα – Στίβος
14:00: Novasports 3HD | Χέρτα Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ (Bundesliga 2)
14:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Νοτς Κάουντι – Λέστερ (Sky Bet EFL League One)
17:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Γιορκ – Μπρίστολ Ρόβερς (Sky Bet EFL League Two)
17:00: COSMOTE SPORT 2 HD | Μίντλεσμπρο – Λίνκολν Σίτι (Sky Bet EFL Championship)
18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
19:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ (Sky Bet EFL Championship)
19:45: COSMOTE SPORT 1 HD | Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ (Premier Sports Cup)
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι
20:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Αλαβές – Χετάφε (La Liga)
21:05: Novasports Prime | Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα
21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 800 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα – Στίβος
22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:15: Novasports Start | Τορίνο – Καραρέζε (Κύπελλο Ιταλίας)
22:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο (La Liga)
22:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Ρίο Άβε – Πόρτο (Liga Portugal)