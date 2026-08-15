Ξέθαψαν θησαυρό μέσα σε κελάρι: Το σεντούκι έκρυβε 4.000 παλιά νομίσματα και ράβδους χρυσού – Τα σενάρια για την προέλευσή του

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Πολλά μυστικά μένουν θαμμένα για δεκαετίες στο πέρασμα του χρόνου, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να έρθουν στο φως. Μια τέτοια απρόσμενη αποκάλυψη περίμενε μια ομάδα εργατών στο Βέλγιο, μετατρέποντας μια συνηθισμένη ημέρα εργασίας σε μια ιστορική ανακάλυψη.

Κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Οικοδόμοι που εργάζονταν ΣΕ ένα κτίριο στη βελγική πόλη Ντεντερμόντε έφεραν στο φως μια εντυπωσιακή κρυμμένη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 40 ράβδους χρυσού και τουλάχιστον 4.000 παλιά νομίσματα, τα οποία φαίνεται πως είχαν κρυφτεί μέσα σε ένα σεντούκι εντοιχισμένο σε κελάρι.

Ποιος έκρυψε τον θησαυρό; Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η ανακάλυψη μεταδόθηκε από το δίκτυο VRT NWS και έγινε σε ένα ακίνητο στο Σιντ-Χίλις-Ντεντερμόντε, στην Ανατολική Φλάνδρα.

Αν και η ποσότητα των νομισμάτων και η σκόπιμη απόκρυψη της συλλογής εγείρουν αμέσως ιστορικά ερωτήματα, οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει πότε κρύφτηκε ο χρυσός, ποιος τον τοποθέτησε εκεί ή ποια είναι η πραγματική ηλικία των νομισμάτων.

Ο θησαυρός ανακαλύφθηκε σε ένα κτίριο που σήμερα χρησιμοποιείται από τον οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας CAW Oost-Vlaanderen.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο χρησίμευε ως κατοικία ενός ζυθοποιού από το 1900 περίπου, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα ιστορική σύνδεση με την τοποθεσία.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον πρώην ένοικο με τον χρυσό.

Μέσα στο κελάρι: Ένα κρυμμένο σεντούκι γεμάτο χρυσό

Εργάτες της κατασκευαστικής εταιρείας De Brand ήρθαν αντιμέτωποι με την κρυμμένη συλλογή ενώ πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης και κατεδάφισης στο ακίνητο.

Ο 18χρονος εργάτης Κόμπε δήλωσε στο VRT NWS ότι η ανακάλυψη ξεκίνησε κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών για την εγκατάσταση ενός σωλήνα αποχέτευσης.

Αφού αφαιρέθηκε ένα τμήμα των θεμελίων, οι εργάτες άρχισαν να βλέπουν αυτό που αρχικά έμοιαζε με κοινά νομίσματα.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν νομίσματα του ενός ευρώ», δήλωσε ο ίδιος.

Η κατάσταση άλλαξε όταν άρχισαν να εμφανίζονται επιπλέον αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία κομμάτια χρυσού και τελικά πολυάριθμες ράβδοι.

Ο εργοδηγός Μάριο ανέφερε ότι η ομάδα συνέχισε να ξεθάβει νομίσματα και πλάκες χρυσού καθώς ερευνούσε την περιοχή.

Τα τιμαλφή είχαν τοποθετηθεί σε ένα σεντούκι κρυμμένο μέσα στη δομή του κελαριού, γεγονός που υποδηλώνει ότι όποιος τα εναπέθεσε εκεί είχε τη σκόπιμη πρόθεση να τα κρατήσει μακριά από τα βλέμματα.

Οι αναφορές δείχνουν ότι η κρυμμένη συλλογή περιείχε τουλάχιστον 4.000 παλιά νομίσματα και περισσότερες από 40 ράβδους χρυσού.

Οι πλάκες χρυσού φέρεται να είναι αριθμημένες, αν και δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα αναλυτική καταγραφή των σημάνσεών τους.

Η εκτιμώμενη αξία της ανακάλυψης ανέρχεται γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Στα ίχνη του παρελθόντος: Τα σενάρια για την προέλευση του χρυσού

Από αρχαιολογική σκοπιά, ο τρόπος με τον οποίο είχαν εναποτεθεί τα αντικείμενα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύνολα νομισμάτων, πολύτιμων μετάλλων ή άλλων αντικειμένων αξίας που κρύβονται σκόπιμα μαζί, περιγράφονται συνήθως ως «θησαυροί» (hoards).

Τέτοιες αποθέσεις μπορούν μερικές φορές να αποτελέσουν στοιχεία που μαρτυρούν περιόδους πολιτικής αστάθειας, πολέμου, οικονομικής κρίσης ή προσωπικών προσπαθειών για την προστασία του πλούτου.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Ντεντερμόντε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί εάν η ανακάλυψη αποτελεί έναν αρχαιολογικά ή ιστορικά σημαντικό θησαυρό.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες ή κάποια επιστημονική ταυτοποίηση των μεμονωμένων νομισμάτων, και δεν έχει παρασχεθεί ακόμη καμία πληροφορία σχετικά με τις ημερομηνίες, την ονομαστική τους αξία, τους ηγεμόνες ή τα νομισματοκοπεία προέλευσής τους.

Αυτές οι λεπτομέρειες θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά την ερμηνεία της ανακάλυψης.

Εάν τα νομίσματα καλύπτουν παλαιότερες ιστορικές περιόδους, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του πότε συγκεντρώθηκε η συλλογή.

Εάν αποδειχθούν σχετικά σύγχρονα, η εξήγηση για τον κρυμμένο χρυσό ενδέχεται να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο παρόν.

Η σύνδεση του κτιρίου με έναν ζυθοποιό από το 1900 περίπου προσθέτει μια ακόμα πιθανή κατεύθυνση στην έρευνα, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο θησαυρός κρύφτηκε κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Ανατροπή στην υπόθεση: Το νέο σενάριο που εξετάζουν οι ερευνητές

Οι εργάτες ενημέρωσαν αμέσως τον εργοδότη τους, τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και την αστυνομία, αντί να επιχειρήσουν να απομακρύνουν τον θησαυρό μόνοι τους.

Στη συνέχεια, η αστυνομία μετέφερε τον χρυσό σε μια ασφαλή τοποθεσία, ενώ η εισαγγελία της Ανατολικής Φλάνδρας ξεκίνησε έρευνα για την προέλευση και το νόμιμο ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

Οι ερευνητές δεν θεωρούν δεδομένο ότι η κρυμμένη συλλογή είναι απαραίτητα ιστορικής φύσεως.

Ο Χέερτ Χίλαερτ (Geert Hillaert) του οργανισμού CAW Oost-Vlaanderen παραδέχτηκε ότι ο χρυσός θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδέεται με δόλια ή παράνομη δραστηριότητα και να είχε κρυφτεί σκόπιμα μέσα στο ακίνητο.

Αυτή η πιθανότητα σημαίνει ότι η έρευνα θα πρέπει να εξακριβώσει όχι μόνο την ηλικία των νομισμάτων και των ράβδων, αλλά και το αν τα τιμαλφή μπορούν να συνδεθούν με κάποιον προηγούμενο ιδιοκτήτη, ένοικο ή ποινική έρευνα.

Επίσης, δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος θα δικαιούται τελικά τον χρυσό.

Οι οικοδομικοί εργάτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι ενδέχεται να λάβουν κάποιου είδους αμοιβή εύρεσης (εύρετρα), ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί καμία σχετική απόφαση.

Ο οργανισμός CAW Oost-Vlaanderen δήλωσε ότι, εάν τελικά περιέλθει στην κατοχή του ο θησαυρός ή η αξία του, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της βοήθειας προς τους άστεγους και τα ευάλωτα άτομα σε ολόκληρη την Ανατολική Φλάνδρα.

Το «αποτύπωμα» των νομισμάτων θα δείξει την προέλευση του θησαυρού

Η ανακάλυψη έχει ήδη προσελκύσει στο σημείο μεγάλο αριθμό περίεργων επισκεπτών και επίδοξων κυνηγών θησαυρού.

Η αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες να απομακρυνθούν, επισημαίνοντας ότι το κτίριο κατεδαφίζεται και ότι τα βαρέα μηχανήματα, οι εκσκαφές και τα ασταθή σημεία καθιστούν την τοποθεσία επικίνδυνη.

Οι αρχές δηλώνουν επίσης ότι η περιοχή έχει ερευνηθεί εξονυχιστικά και δεν αναμένεται να βρεθεί άλλος θησαυρός.

Προς το παρόν, τα πιο σημαντικά στοιχεία ενδέχεται να είναι τα ίδια τα χιλιάδες νομίσματα.

Οι επιγραφές, τα πορτρέτα, τα σήματα των νομισματοκοπείων, η ονομαστική τους αξία και οι ημερομηνίες τους θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πότε συγκεντρώθηκε η κρυμμένη συλλογή και να προσδιορίσουν το χρονικό όριο πριν από το οποίο θα ήταν αδύνατον να είχε κρυφτεί.

Οι αριθμημένες ράβδοι χρυσού ενδέχεται να προσφέρουν επιπλέον στοιχεία για τον κατασκευαστή τους, το ιστορικό ιδιοκτησίας ή την κυκλοφορία τους.

Μέχρι να ταυτοποιηθούν σωστά αυτά τα αντικείμενα, ωστόσο, η ανακάλυψη παραμένει δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιος τοποθέτησε σκόπιμα μια τεράστια ποσότητα χρυσού μέσα σε ένα σεντούκι και την έκρυψε στο κελάρι ενός κτιρίου στο Ντεντερμόντε.

Το αν αυτό συνέβη πριν από δεκαετίες, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα ή υπό συνθήκες που συνδέονται με ένα πολύ πιο πρόσφατο γεγονός, αποτελεί πλέον το κεντρικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές.