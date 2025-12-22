Ανακαλύφθηκε βραχογράφημα που παραπέμπει στον Ηρακλή και την Ύδρα από ελληνικά νομίσματα του 325 π.Χ.

Σύνοψη από το

  • Ένα ελυμαϊκό βραχογράφημα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο νοτιοδυτικό Ιράν προσελκύει την έντονη προσοχή των μελετητών λόγω της ασυνήθιστης εικονογραφίας του και των πιθανών παραλληλισμών του με τη μυθολογική μάχη μεταξύ του Ηρακλή και της Ύδρας, ένα μοτίβο που απεικονίζεται περίφημα σε ελληνικά νομίσματα που χρονολογούνται γύρω στο 325 π.Χ.
  • Το ανάγλυφο, που εντοπίστηκε στα υψίπεδα του Κουχ-έ Μανάρ, απεικονίζει μια μυώδη ανδρική μορφή και ένα σπάνιο οφιόμορφο πλάσμα με τρία κεφάλια. Η ανακάλυψη ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις καλλιτεχνικές παραδόσεις του πολιτισμού της Ελυμαΐδας.
  • Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Sinos Persicus, υπογραμμίζει τη σημασία της για μελλοντικές μελέτες γύρω από την ελυμαϊκή τέχνη και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, καθώς οι Ελυμαίοι διαδραμάτισαν βασικό ρόλο ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφία: Tehran Times
Φωτογραφία: Tehran Times

Ένα ελυμαϊκό βραχογράφημα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο νοτιοδυτικό Ιράν προσελκύει την έντονη προσοχή των μελετητών λόγω της ασυνήθιστης εικονογραφίας του και των πιθανών παραλληλισμών του με τη μυθολογική μάχη μεταξύ του Ηρακλή και της Ύδρας, ένα μοτίβο που απεικονίζεται περίφημα σε ελληνικά νομίσματα που χρονολογούνται γύρω στο 325 π.Χ.
Το ανάγλυφο, το οποίο εντοπίστηκε στα υψίπεδα του Κουχ-έ Μανάρ στην επαρχία Αντίκα του Χουζεστάν, ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις καλλιτεχνικές παραδόσεις και τις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις του πολιτισμού της Ελυμαΐδας στην περιοχή του κεντρικού Ζάγρου.

Το μυστήριο με άγνωστο αρχαίο πολιτισμό – Τον «πρόδωσε» μία βραχογραφία 4.000 ετών

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από τον Ayyoub Soltani, διευθυντή της Εθνικής Βάσης Πολιτιστικού και Βιομηχανικού Τοπίου του Μαστζέντ Σολεϊμάν, ο οποίος περιέγραψε το ανάγλυφο ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα ελυμαϊκά βραχογραφήματα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον Soltani, η εικονογραφία και η σύνθεση του πλαισίου υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να αναπαριστά μια τελετουργική ή μυθολογική σκηνή, η οποία πιθανώς επηρεάστηκε από ευρύτερες παραδόσεις της Μεσογείου, παραμένοντας ταυτόχρονα ριζωμένη στα τοπικά συστήματα πεποιθήσεων.

Μυστήριο με τον χαμένο ναό της Ακρόπολης: Μία βραχογραφία του 6ου αιώνα π.Χ. στη Βάρη αποκαλύπτει στοιχεία που δεν γνώριζαν μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι

Ο Ελυμαϊκός πολιτισμός και το αποτύπωμά του

Οι Ελυμαίοι (γνωστοί και ως Ελυμαΐς ή Ελαμαΐς) συγκρότησαν μια αυτόνομη ή ημιαυτόνομη πολιτεία μεταξύ του 2ου αιώνα π.Χ. και των αρχών του 3ου αιώνα μ.Χ., κυρίως στην περιοχή της Σουσιανής, η οποία αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στο σημερινό Χουζεστάν.

Παρόλο που βρίσκονταν συχνά υπό την πολιτική επιρροή των Πάρθων, οι Ελυμαίοι διατήρησαν μια ισχυρή περιφερειακή ταυτότητα και ανέπτυξαν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική γλώσσα.

Το μυστήριο με την αρχαία βραχογραφία ηλικίας 8.200 ετών που βρέθηκε σε σπήλαιο – Μυστικά 100 γενεών χαραγμένα στην πέτρα

Τα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια υποδηλώνουν ότι οι Ελυμαίοι ήταν άμεσοι κληρονόμοι της αρχαίας ελαμιτικής πολιτιστικής παράδοσης.

Παράλληλα, διαδραμάτισαν βασικό ενδιάμεσο ρόλο στη μεταφορά ελαμιτικών και αχαιμενιδικών καλλιτεχνικών στοιχείων στην παρθική και μεταγενέστερα στη σασανιδική περίοδο.

Πολλά μοτίβα, συνθετικές στρατηγικές και θρησκευτικά σύμβολα που απαντώνται στη σασανιδική τέχνη ενδέχεται να έφτασαν σε εκείνη την εποχή μέσω των ελυμαϊκών και παρθικών επανερμηνειών.

Η Αντίκα ως ζώνη πολιτισμικής αλληλεπίδρασης

Ο Soltani υπογράμμισε τη σημασία της περιοχής Αντίκα, περιγράφοντάς την ως έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ των ορεινών και πεδινών οικοσυστημάτων του Ζάγρου.

Αυτή η γεωγραφική θέση κατέστησε την περιοχή έναν φυσικό διάδρομο πολιτισμικών ανταλλαγών ανάμεσα στις κοινότητες του κεντρικού και του νότιου Ζάγρου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει έναν αυξανόμενο αριθμό ελυμαϊκών οικισμών, τάφων, ιερών και βραχογραφημάτων στα υψίπεδα του Μπαχτιάρι.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο την έκταση της ελυμαϊκής επικράτειας, αλλά και τη συνέχεια των πολιτιστικών και θρησκευτικών τους πρακτικών.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν ανάγλυφο του Μανάρ ξεχωρίζει μέσα σε αυτό το σύνολο έργων λόγω του ιδιαίτερου θεματικού του περιεχομένου.

Τα χαρακτηριστικά της βραχογραφίας

Το ανάγλυφο είναι λαξευμένο πάνω σε μια ακανόνιστη, περίπου τραπεζοειδή επιφάνεια βράχου, με διαστάσεις περίπου 70 επί 81 εκατοστά.

Παρόλο που τμήματα του πλαισίου έχουν υποστεί φθορές από τη φυσική διάβρωση και σκόπιμες καταστροφές, τρεις μορφές παραμένουν σαφώς διακριτές.

Στα αριστερά, μια μυώδης, γυμνή ανδρική μορφή φαίνεται σε κατατομή τριών τετάρτων.

Σηκώνει ένα μεγάλο, στρογγυλό αντικείμενο—πιθανώς ένα τελετουργικό ρόπαλο ή συμβολικό όπλο—στο δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό αρπάζει τον λαιμό της κεντρικής μορφής.

Η έμφαση στον κορμό, στα μπράτσα και στους μηρούς υποδηλώνει μια σκόπιμη εστίαση στη φυσική δύναμη και την ηρωική ισχύ.

Η κεντρική μορφή είναι ένα οφιόμορφο πλάσμα με τρία κεφάλια, το οποίο εκτείνεται σε μήκος περίπου 83 εκατοστών.

Τα πολυκέφαλα φιδόμορφα όντα είναι σπάνια στη γνωστή ελυμαϊκή τέχνη των βραχογραφημάτων, γεγονός που καθιστά το στοιχείο αυτό ιδιαίτερα σημαντικό για την ερμηνεία του συμβολικού νοήματος της σκηνής.

Στα δεξιά, μια ανδρική μορφή ντυμένη με ένδυμα παρθικού τύπου εμφανίζεται σε πλήρη μετωπική όψη.

Φοράει ένα μακρύ ένδυμα με σαφώς καθορισμένες πτυχώσεις και υιοθετεί μια στάση συγκρίσιμη με ιερατικές μορφές που απαντώνται σε άλλα ελυμαϊκά ανάγλυφα, όπως αυτά στο Σιρενού, στο Χουνγκ Αζντάρ και στο Χουνγκ Γιαραλιβάντ.

Μυθολογική ερμηνεία και παράλληλες εικονογραφίες

Σύμφωνα με τον Soltani, η σύνθεση, η πλαστικότητα των μορφών και οι χειρονομίες υποδεικνύουν μια συνειδητή έμφαση στον ηρωικό αγώνα και την τελετουργική σημασία.

Παρόλο που δεν μπορεί να γίνει οριστική ταυτοποίηση, η σκηνή παρουσιάζει πιθανές παραλληλίες με τον μύθο του Ηρακλή που μάχεται την Ύδρα, μια αφήγηση ευρέως γνωστή στον ελληνιστικό κόσμο και απεικονισμένη στην οπίσθια όψη ελληνικών νομισμάτων που εκδόθηκαν περίπου το 325 π.Χ.

Αντί να υποδηλώνουν μια απευθείας αντιγραφή, οι ερευνητές προτείνουν ότι ο Ελυμαίος καλλιτέχνης μπορεί να εμπνεύστηκε από ευρέως διαδεδομένα μυθολογικά θέματα, προσαρμόζοντάς τα στα τοπικά θρησκευτικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Αυτή η επιλεκτική οικειοποίηση αντανακλά τον ευρύτερο ρόλο των Ελυμαίων ως πολιτισμικών διαμεσολαβητών ανάμεσα στις παραδόσεις του Ιράν, της Μεσοποταμίας και της Μεσογείου.

Συντήρηση και μελλοντική έρευνα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ανάγλυφο είναι επιστημονικά σημαντικό και μοναδικό εντός του γνωστού σώματος της ελυμαϊκής τέχνης των βραχογραφημάτων.

Ωστόσο, το ανάγλυφο είναι ευάλωτο λόγω της επιφανειακής διάβρωσης και της απώλειας υλικού.

Ως εκ τούτου, οι ειδικοί συνιστούν την άμεση φυσική προστασία, την ψηφιακή τεκμηρίωση υψηλής ανάλυσης και την προηγμένη σάρωση με λέιζερ για τη διατήρηση των λεπτομερειών που απομένουν.

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε επίσημα στο Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν και δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Sinos Persicus, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για μελλοντικές μελέτες γύρω από την ελυμαϊκή τέχνη, τη θρησκεία και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, το βραχογράφημα του Μανάρ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Ελυμαίοι εξέφραζαν τον μύθο, το τελετουργικό και την ταυτότητα μέσα στο δυναμικό πολιτισμικό τοπίο των αρχαίων βουνών του Ζάγρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστήριο των Χριστουγέννων της Vicki Delany, μαζί αστυνομικά μυθηστορήματα

Μήπως το σεσουάρ σας σάς αρρωσταίνει; Ποιες οικιακές συσκευές εκπέμπουν τρισεκατομμύρια επιβλαβή σωματίδια, σύμφωνα με μελέ...

Νέες εστίες ακρίβειας «ροκανίζουν» τα εισοδήματα – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αρχαιολογικό θρίλερ στην καρδιά της Ευρώπης: Παράξενο θραύσμα με ανάγλυφα και σφηνοειδή γραφή ανακαλύφθηκε σε μέρος που δεν περίμενε κανείς

Μια επίσημα τεκμηριωμένη ανακάλυψη στο σπήλαιο Kateřinská αποκαλύπτει ένα πέτρινο θραύσμα με α...
15:01 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ένα πλάσμα στα βάθη της θάλασσας απορροφά άνθρακα από την ατμόσφαιρα – «Δεν είχαμε ιδέα για την ύπαρξή του»

Όσον αφορά την ψύξη του σταθερά θερμαινόμενου πλανήτη μας, η ουσία της υπόθεσης είναι η απορρό...
10:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πώς «ακούγονται» το Δέλτα του Αξιού και η λίμνη Ορεστιάδα; Οι πρώτες ηχογραφήσεις των επιστημόνων δείχνουν κάτι απρόσμενο

Ήχους πουλιών, νερού, αλόγων, ψαράδων και άλλων ζώων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που «ακούγ...
08:42 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κάτι που δεν περίμεναν: Τα μαθηματικά υπήρχαν πριν από τους αριθμούς – Το μυστικό που κρύβεται πίσω από περίεργα αγγεία 8.000 ετών

Ο πολιτισμός Χαλάφ (Halafian) της βόρειας Μεσοποταμίας διακοσμούσε κεραμικά με απεικονίσεις φυ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα