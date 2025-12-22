Ανακαλύφθηκε βραχογράφημα που παραπέμπει στον Ηρακλή και την Ύδρα από ελληνικά νομίσματα του 325 π.Χ.

Ένα ελυμαϊκό βραχογράφημα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο νοτιοδυτικό Ιράν προσελκύει την έντονη προσοχή των μελετητών λόγω της ασυνήθιστης εικονογραφίας του και των πιθανών παραλληλισμών του με τη μυθολογική μάχη μεταξύ του Ηρακλή και της Ύδρας, ένα μοτίβο που απεικονίζεται περίφημα σε ελληνικά νομίσματα που χρονολογούνται γύρω στο 325 π.Χ.

Το ανάγλυφο, το οποίο εντοπίστηκε στα υψίπεδα του Κουχ-έ Μανάρ στην επαρχία Αντίκα του Χουζεστάν, ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις καλλιτεχνικές παραδόσεις και τις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις του πολιτισμού της Ελυμαΐδας στην περιοχή του κεντρικού Ζάγρου.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από τον Ayyoub Soltani, διευθυντή της Εθνικής Βάσης Πολιτιστικού και Βιομηχανικού Τοπίου του Μαστζέντ Σολεϊμάν, ο οποίος περιέγραψε το ανάγλυφο ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα ελυμαϊκά βραχογραφήματα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον Soltani, η εικονογραφία και η σύνθεση του πλαισίου υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να αναπαριστά μια τελετουργική ή μυθολογική σκηνή, η οποία πιθανώς επηρεάστηκε από ευρύτερες παραδόσεις της Μεσογείου, παραμένοντας ταυτόχρονα ριζωμένη στα τοπικά συστήματα πεποιθήσεων.

Ο Ελυμαϊκός πολιτισμός και το αποτύπωμά του

Οι Ελυμαίοι (γνωστοί και ως Ελυμαΐς ή Ελαμαΐς) συγκρότησαν μια αυτόνομη ή ημιαυτόνομη πολιτεία μεταξύ του 2ου αιώνα π.Χ. και των αρχών του 3ου αιώνα μ.Χ., κυρίως στην περιοχή της Σουσιανής, η οποία αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στο σημερινό Χουζεστάν.

Παρόλο που βρίσκονταν συχνά υπό την πολιτική επιρροή των Πάρθων, οι Ελυμαίοι διατήρησαν μια ισχυρή περιφερειακή ταυτότητα και ανέπτυξαν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική γλώσσα.

Τα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια υποδηλώνουν ότι οι Ελυμαίοι ήταν άμεσοι κληρονόμοι της αρχαίας ελαμιτικής πολιτιστικής παράδοσης.

Παράλληλα, διαδραμάτισαν βασικό ενδιάμεσο ρόλο στη μεταφορά ελαμιτικών και αχαιμενιδικών καλλιτεχνικών στοιχείων στην παρθική και μεταγενέστερα στη σασανιδική περίοδο.

Πολλά μοτίβα, συνθετικές στρατηγικές και θρησκευτικά σύμβολα που απαντώνται στη σασανιδική τέχνη ενδέχεται να έφτασαν σε εκείνη την εποχή μέσω των ελυμαϊκών και παρθικών επανερμηνειών.

Η Αντίκα ως ζώνη πολιτισμικής αλληλεπίδρασης

Ο Soltani υπογράμμισε τη σημασία της περιοχής Αντίκα, περιγράφοντάς την ως έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ των ορεινών και πεδινών οικοσυστημάτων του Ζάγρου.

Αυτή η γεωγραφική θέση κατέστησε την περιοχή έναν φυσικό διάδρομο πολιτισμικών ανταλλαγών ανάμεσα στις κοινότητες του κεντρικού και του νότιου Ζάγρου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει έναν αυξανόμενο αριθμό ελυμαϊκών οικισμών, τάφων, ιερών και βραχογραφημάτων στα υψίπεδα του Μπαχτιάρι.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο την έκταση της ελυμαϊκής επικράτειας, αλλά και τη συνέχεια των πολιτιστικών και θρησκευτικών τους πρακτικών.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν ανάγλυφο του Μανάρ ξεχωρίζει μέσα σε αυτό το σύνολο έργων λόγω του ιδιαίτερου θεματικού του περιεχομένου.

Τα χαρακτηριστικά της βραχογραφίας

Το ανάγλυφο είναι λαξευμένο πάνω σε μια ακανόνιστη, περίπου τραπεζοειδή επιφάνεια βράχου, με διαστάσεις περίπου 70 επί 81 εκατοστά.

Παρόλο που τμήματα του πλαισίου έχουν υποστεί φθορές από τη φυσική διάβρωση και σκόπιμες καταστροφές, τρεις μορφές παραμένουν σαφώς διακριτές.

Στα αριστερά, μια μυώδης, γυμνή ανδρική μορφή φαίνεται σε κατατομή τριών τετάρτων.

Σηκώνει ένα μεγάλο, στρογγυλό αντικείμενο—πιθανώς ένα τελετουργικό ρόπαλο ή συμβολικό όπλο—στο δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό αρπάζει τον λαιμό της κεντρικής μορφής.

Η έμφαση στον κορμό, στα μπράτσα και στους μηρούς υποδηλώνει μια σκόπιμη εστίαση στη φυσική δύναμη και την ηρωική ισχύ.

Η κεντρική μορφή είναι ένα οφιόμορφο πλάσμα με τρία κεφάλια, το οποίο εκτείνεται σε μήκος περίπου 83 εκατοστών.

Τα πολυκέφαλα φιδόμορφα όντα είναι σπάνια στη γνωστή ελυμαϊκή τέχνη των βραχογραφημάτων, γεγονός που καθιστά το στοιχείο αυτό ιδιαίτερα σημαντικό για την ερμηνεία του συμβολικού νοήματος της σκηνής.

Στα δεξιά, μια ανδρική μορφή ντυμένη με ένδυμα παρθικού τύπου εμφανίζεται σε πλήρη μετωπική όψη.

Φοράει ένα μακρύ ένδυμα με σαφώς καθορισμένες πτυχώσεις και υιοθετεί μια στάση συγκρίσιμη με ιερατικές μορφές που απαντώνται σε άλλα ελυμαϊκά ανάγλυφα, όπως αυτά στο Σιρενού, στο Χουνγκ Αζντάρ και στο Χουνγκ Γιαραλιβάντ.

Μυθολογική ερμηνεία και παράλληλες εικονογραφίες

Σύμφωνα με τον Soltani, η σύνθεση, η πλαστικότητα των μορφών και οι χειρονομίες υποδεικνύουν μια συνειδητή έμφαση στον ηρωικό αγώνα και την τελετουργική σημασία.

Παρόλο που δεν μπορεί να γίνει οριστική ταυτοποίηση, η σκηνή παρουσιάζει πιθανές παραλληλίες με τον μύθο του Ηρακλή που μάχεται την Ύδρα, μια αφήγηση ευρέως γνωστή στον ελληνιστικό κόσμο και απεικονισμένη στην οπίσθια όψη ελληνικών νομισμάτων που εκδόθηκαν περίπου το 325 π.Χ.

Αντί να υποδηλώνουν μια απευθείας αντιγραφή, οι ερευνητές προτείνουν ότι ο Ελυμαίος καλλιτέχνης μπορεί να εμπνεύστηκε από ευρέως διαδεδομένα μυθολογικά θέματα, προσαρμόζοντάς τα στα τοπικά θρησκευτικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Αυτή η επιλεκτική οικειοποίηση αντανακλά τον ευρύτερο ρόλο των Ελυμαίων ως πολιτισμικών διαμεσολαβητών ανάμεσα στις παραδόσεις του Ιράν, της Μεσοποταμίας και της Μεσογείου.

Συντήρηση και μελλοντική έρευνα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ανάγλυφο είναι επιστημονικά σημαντικό και μοναδικό εντός του γνωστού σώματος της ελυμαϊκής τέχνης των βραχογραφημάτων.

Ωστόσο, το ανάγλυφο είναι ευάλωτο λόγω της επιφανειακής διάβρωσης και της απώλειας υλικού.

Ως εκ τούτου, οι ειδικοί συνιστούν την άμεση φυσική προστασία, την ψηφιακή τεκμηρίωση υψηλής ανάλυσης και την προηγμένη σάρωση με λέιζερ για τη διατήρηση των λεπτομερειών που απομένουν.

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε επίσημα στο Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν και δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Sinos Persicus, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για μελλοντικές μελέτες γύρω από την ελυμαϊκή τέχνη, τη θρησκεία και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, το βραχογράφημα του Μανάρ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Ελυμαίοι εξέφραζαν τον μύθο, το τελετουργικό και την ταυτότητα μέσα στο δυναμικό πολιτισμικό τοπίο των αρχαίων βουνών του Ζάγρου.