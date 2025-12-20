Αποκαλύφθηκε το άγνωστο «GPS» της αρχαιότητας – Πώς οι ναοί «φώτιζαν» τον δρόμο των ναυτικών πριν από την εφεύρεση των φάρων

Μια μελέτη ρίχνει νέο φως —κυριολεκτικά— σε μια αρχαία ναυτική πρακτική: Τη χρήση πυρών (φωτιών) και παρακτίων κατασκευών ως βοηθημάτων για τη νυχτερινή ναυσιπλοΐα, αιώνες πριν από την κατασκευή του πρώτου φάρου. Η έρευνα συνδυάζει για πρώτη φορά την αρχαιολογική ανάλυση, τις ιστορικές πηγές και προηγμένα μαθηματικά και γεωγραφικά μοντέλα, προκειμένου να προσδιορίσει ποσοτικά τον βαθμό στον οποίο αυτά τα φωτεινά σήματα διευκόλυναν τα θαλάσσια ταξίδια στο σκοτάδι.

Η νυχτερινή ναυσιπλοΐα ήταν μια κοινή πρακτική στην αρχαία Μεσόγειο. Όπως σημειώνει η μελέτη, μείωνε τη διάρκεια και το κόστος των ταξιδιών, καθώς τα πλοία δεν χρειαζόταν να σταματούν κάθε νύχτα. Ωστόσο, ενείχε τεράστιο κίνδυνο: η ορατότητα περιοριζόταν δραστικά. Σε συνθήκες απόλυτου σκότους, όπως σε νύχτα με νέα σελήνη ή με συννεφιασμένο ουρανό, το πλήρωμα ενός πλοίου μπορούσε μόλις και μετά βίας να δει πέρα από τα 0,29 ναυτικά μίλια (περίπου 550 μέτρα).

Αυτό ανάγκαζε τους ναυτικούς να βασίζονται σε εναλλακτικές στρατηγικές για να χαράξουν μια ασφαλή πορεία, επισημαίνει η μελέτη. Αντιμέτωποι με αυτή τη μερική «τύφλωση», οι ναυτικοί ανέπτυξαν μεθόδους για να προσανατολίζονται: τη γνώση της θάλασσας, τη χρήση οργάνων όπως η βολίδα (βυθόμετρο) και, κυρίως, την παρατήρηση των άστρων.

Όμως τα άστρα έδειχναν μόνο τη γενική κατεύθυνση, όχι την ακριβή θέση κατά μήκος μιας παρακτίου διαδρομής. Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι το βασικό στοιχείο αυτής της έρευνας: τα παράκτια φώτα.

Φωτιές που προηγήθηκαν του Φάρου της Αλεξάνδρειας

Όλοι γνωρίζουμε τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, αυτή η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies δείχνει ότι η ιδέα της χρήσης φωτός για την καθοδήγηση πλοίων είναι πολύ παλαιότερη.

Οι συγγραφείς, Chiara Maria Mauro, Fabio Durastante και Carlos Díaz-Sánchez, εντοπίζουν τις πρώτες ενδείξεις ήδη στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (14ος–10ος αιώνας π.Χ.).

Τα στοιχεία δεν είναι μόνο δομικά αλλά και γραπτά. Ο Όμηρος, στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, αναφέρει ήδη «πυρά» (σήματα φωτιάς) για την καθοδήγηση των πλοίων. Πού άναβαν αυτές οι φωτιές; Κάποιες φορές απευθείας στο έδαφος, σε υπερυψωμένα παραθαλάσσια σημεία. Άλλες φορές, στην κορυφή υπαρχόντων κτισμάτων, όπως παράκτιων πύργων ή ναών.

Η πλέον εμβληματική περίπτωση αυτής της πρώιμης περιόδου είναι ο ναός-πύργος του θεού Βάαλ στην Ουγκαρίτ, στη σημερινή Ρας Σάμρα, στη Συρία. Ένα κείμενο της Εποχής του Χαλκού αναφέρει θυσίες που καίγονταν στην οροφή του. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η τελετουργική φωτιά, ορατή από τη θάλασσα, θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύει ως ναυτιλιακό σημάδι για να βοηθά τα πλοία να εντοπίσουν το γειτονικό λιμάνι της Μινέτ ελ Μπέιντα.

Ο πύργος στη Θάσο και το κτίριο στην Κω

Αιώνες αργότερα, μεταξύ του 6ου και του 4ου αιώνα π.Χ., εμφανίζονται κατασκευές που φαίνεται να έχουν μια πιο σαφή λειτουργία. Στο ακρωτήριο Πύργος, στο νησί της Θάσου, σώζονται τα ερείπια ενός αρχαϊκού παράκτιου πύργου με μια αποκαλυπτική επιγραφή: «Είμαι εδώ, στην άκρη του λιμανιού, ως προστατευτικό σημάδι για τα πλοία και τους ναυτικούς».

Ένα άλλο παράδειγμα στο νησί της Κω, από το 325 π.Χ., είναι αφιερωμένο στην «ασφάλεια των ναυτικών». Αυτά τα κτίρια, τα οποία οι ερευνητές αποκαλούν πρωτο-φάρους, δεν ήταν μεμονωμένα. Αποτελούσαν μέρος ενός είδους δικτύου κατά μήκος των ακτών, με απόσταση μεταξύ τους περίπου 20–30 χιλιόμετρα, στοχεύοντας στη διευκόλυνση της παράκτιας ναυσιπλοΐας.

Η επιστήμη του εντοπισμού φωτός από απόσταση

Μέχρι εδώ, τα δεδομένα προέρχονται από την αρχαιολογία και τη φιλολογία. Όμως αυτή η μελέτη προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Θέτει το ερώτημα: Ήταν αυτές οι φωτιές πραγματικά χρήσιμες; Από ποια απόσταση μπορούσαν να γίνουν ορατές; Για να απαντήσει, η ομάδα εφάρμοσε επιστημονικά μοντέλα ορατότητας. Πρώτον, υπάρχει ένα ανυπέρβλητο φυσικό όριο: η καμπυλότητα της Γης. Όσο φωτεινό κι αν είναι ένα φως, αν βρίσκεται πίσω από τον γεωγραφικό ορίζοντα, δεν θα γίνει ορατό.

Οι ερευνητές υπολόγισαν αυτή τη «γεωγραφική εμβέλεια» με βάση το ύψος του παρατηρητή (ενός ναυτικού στο κατάστρωμα του πλοίου, περίπου 4 μέτρα πάνω από τη θάλασσα) και το ύψος του φωτός (είτε πάνω σε λόφο είτε στην κορυφή πύργου).

Για παράδειγμα, η φωτιά στον πύργο του Βάαλ στην Ουγκαρίτ, σε ύψος περίπου 40 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, θα ήταν ορατή, στην καλύτερη περίπτωση, από απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων. Όμως η ατμόσφαιρα δεν είναι διαφανής. Η ομίχλη, το ψιλόβροχο και η σκόνη στην ατμόσφαιρα εξασθενούν το φως.

Για να υπολογίσουν αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποίησαν τον Νόμο του Allard, έναν φυσικό τύπο που συσχετίζει την ένταση μιας φωτεινής πηγής, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την απόσταση στην οποία αυτή μπορεί να ανιχνευθεί από το ανθρώπινο μάτι. Εκτίμησαν ότι μια τυπική φωτιά από ξύλα έχει ένταση περίπου 5.000 καντέλες (candela – η μονάδα μέτρησης της φωτεινής έντασης).

Συνδυάζοντας και τους δύο παράγοντες —τον γεωγραφικό ορίζοντα και την ατμοσφαιρική εξασθένηση— και χρησιμοποιώντας γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) για τη μοντελοποίηση του εδάφους, δημιούργησαν χάρτες ορατότητας για δύο μελέτες περίπτωσης: τον πύργο του Βάαλ στην Ουγκαρίτ και τον παράκτιο πύργο της Θάσου.

Από τη σχεδόν ολική τύφλωση σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων

Τα συμπεράσματα είναι σαφή και ποσοτικά προσδιορισμένα. Σε συνθήκες πολύ χαμηλής ορατότητας (πυκνή ομίχλη, με οπτική εμβέλεια μόλις 0,5 ναυτικά μίλια), μια φωτιά στην ακτή αύξανε σημαντικά τις πιθανότητες εντοπισμού. Στην περίπτωση της Ουγκαρίτ, ο πύργος από μόνος του θα ήταν ορατός μόλις από τα 0,052 ναυτικά μίλια, αλλά με μια αναμμένη φωτιά στην κορυφή του, η εμβέλεια εκτοξευόταν στα 1,63 ναυτικά μίλια (3 χλμ).

Σε μέτριες συνθήκες (οπτική εμβέλεια 5 ναυτικών μιλίων), η φωτιά στον πύργο της Ουγκαρίτ θα μπορούσε να γίνει ορατή από τα 10,18 ναυτικά μίλια (18,85 χλμ.). Και σε βέλτιστες συνθήκες (πολύ καθαρή ατμόσφαιρα), το όριο τέθηκε για άλλη μια φορά από την καμπυλότητα της Γης: το φως ήταν ορατό μέχρι τον γεωγραφικό ορίζοντα των 17,31 ναυτικών μιλίων (32 χλμ.).

Συγκρίνοντας αυτά τα αποτελέσματα με προηγούμενα δεδομένα για τη νυχτερινή ορατότητα, είναι δυνατόν να βεβαιώσουμε ότι οι παράκτιες πυρκαγιές θα είχαν διευκολύνει σημαντικά τη νυχτερινή ναυσιπλοΐα για τους ναυτικούς, αναφέρει η μελέτη. Αυτό το τονίζει με μια εντυπωσιακή σύγκριση: αν στο απόλυτο σκοτάδι ένας ναυτικός μπορούσε μόλις να δει στα 550 μέτρα γύρω του, μια φωτιά στην κορυφή ενός ψηλού πύργου τού επέτρεπε να αναγνωρίσει ένα σημείο αναφοράς από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων. Αυτό όχι μόνο τους προειδοποιούσε για την εγγύτητα της ακτής, αλλά επέτρεπε επίσης στα πλοία που έπλεαν σε απόσταση να προσδιορίσουν τη θέση τους στη διαδρομή τους και να αναγνωρίσουν εισόδους σε λιμάνια ή ασφαλείς όρμους.

Η έρευνα είναι επίσης ειλικρινής σχετικά με το τι δεν έκαναν αυτά τα φώτα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι φωτιές δεν βελτίωναν την ορατότητα της επιφάνειας της θάλασσας κοντά στα σκάφη ή, με άλλα λόγια, δεν προορίζονταν για να φωτίζουν την πορεία τους. Η σημασία τους έγκειτο στο γεγονός ότι βοηθούσαν τους ναυτικούς να προσανατολιστούν στις θαλάσσιες διαδρομές.

Με άλλα λόγια, δεν χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή βράχων ή άλλων άμεσων κινδύνων, αλλά ήταν σημεία αναφοράς για τη ναυσιπλοΐα μεγάλων αποστάσεων και όχι φάροι για την τελική προσέγγιση. Η μελέτη καταλήγει θέτοντας συναρπαστικά ερωτήματα για μελλοντική έρευνα:

Ποιος αποφάσιζε το άναμμα αυτών των πυρών;

Για ποιον σκοπό;

Για πόσο χρονικό διάστημα και κατά ποιες εποχές διατηρούνταν αναμμένες;

Ποιος παρείχε τα καυσόξυλα και το εργατικό δυναμικό που απαιτούνταν;

Οι απαντήσεις θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κοινοτική οργάνωση, θρησκευτικές τελετουργίες ή τις πρώτες ενδείξεις μιας λιμενικής διοίκησης.

Εν ολίγοις, αυτό το έργο επαναπροσδιορίζει την κατανόησή μας για την αρχαία ναυτική τεχνολογία. Δείχνει ότι η λύση σε ένα πρακτικό πρόβλημα —τη νυχτερινή ναυσιπλοΐα— εμφανίστηκε πολύ πριν από μεγάλα μηχανικά επιτεύγματα όπως ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για μια λύση που εξελίχθηκε σταδιακά: πρώτα, η ευκαιριακή χρήση τελετουργικών πυρών σε υπερυψωμένους ναούς, στη συνέχεια, η κατασκευή συγκεκριμένων δομών (πύργων) με επιγραφές που πιστοποιούσαν τη λειτουργία τους και τέλος, η εμφάνιση των κανονικών φάρων.

Η χρήση των παρακτίων πυρών για τη διευκόλυνση της νυχτερινής ναυσιπλοΐας προηγήθηκε κατά πολύ των πρώτων φάρων, οι οποίοι άρχισαν να εμφανίζονται μόλις κατά το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ., υποστηρίζουν οι συγγραφείς. Και προσθέτουν: Στόχος της ομάδας ήταν η διεξαγωγή της πρώτης ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η χρήση τους μπορεί να επηρέασε τη νυχτερινή ναυσιπλοΐα στην αρχαιότητα.

Οι υπολογισμοί και οι χάρτες που παρουσιάζονται μετατρέπουν μια υπόθεση βασισμένη σε λογοτεχνικά κείμενα και διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα σε επιστημονική βεβαιότητα: Στις σκοτεινές νύχτες της αρχαίας Μεσογείου, για περισσότερο από μια χιλιετία πριν από τους περίφημους φάρους, η λάμψη μιας φωτιάς στην ακτή ήταν, κυριολεκτικά, ένα φως στο σκοτάδι που καθοδηγούσε αμέτρητα πλοία και τα πληρώματά τους προς ένα ασφαλές λιμάνι.