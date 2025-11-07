Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μοναδικά ευρήματα για ένα αρχαίο βασίλειο – Τα άγνωστα τελετουργικά κάτω από τη γη και οι καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες με ζώα και θεούς και

Mια ομάδα αρχαιολόγων έχει φέρει στο φως έναν από τους πιο ασυνήθιστους αρχαιολογικούς χώρους των Ουραρτού που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ, στα απόκρημνα υψίπεδα της ανατολικής Τουρκίας,

Κρυμμένο κάτω από το Garibin Tepe, έναν απομακρυσμένο λόφο περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Βαν, βρίσκεται ένα υπόγειο αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα που χρονολογείται σχεδόν τρεις χιλιετίες πριν — ολοκληρωμένο με εξαιρετικά ζωγραφισμένες τοιχογραφίες που απεικονίζουν θεούς, ζώα και τελετουργικές σκηνές.

Η ανακάλυψη μιας μνημειώδους δομής κάτω από το έδαφος που περιλαμβάνει ένα δίκτυο θαλάμων και διαδρόμων, έγινε μετά την αναχαίτιση παράνομης ανασκαφής, το 2022. Η συγκεκριμένη δομή που μπορεί να χρησίμευε ως βασιλικός ή τελετουργικός χώρος, θεωρείται πλέον ορόσημο στην αρχαιολογία των Ουραρτού.

Ένα Υπόγειο Θαύμα του Κόσμου των Ουραρτού

Ο πολιτισμός των Ουραρτού, ο οποίος άκμασε γύρω από τη λίμνη Βαν μεταξύ του 9ου και του 6ου αιώνα π.Χ., μνημονεύεται συχνά για τα τεράστια φρούρια, τα μεταλλικά έργα και τα αρδευτικά του συστήματα. Επειδή τα σωζόμενα παραδείγματα ζωγραφικής των Ουραρτού είναι εξαιρετικά σπάνια, αυτή η ανακάλυψη αποτελεί μια πραγματική αποκάλυψη τόσο για την αρχαιολογία, όσο και για την αρχαία τέχνη γενικότερα.

«Είναι μια ανακάλυψη που αναθεωρεί όσα γνωρίζουμε για την τέχνη και την αρχιτεκτονική των Ουραρτού», δήλωσε ο Καθηγητής Δρ. Işıklı. «Στεκόμαστε σε αυτό που μπορεί να ήταν ένας ιερός ή βασιλικός θάλαμος — οι τοίχοι του ζωντανοί με χρώματα και μορφές που δεν έχουν δει το φως της ημέρας για σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια».

Μέσα στις αμυδρά φωτισμένες σήραγγες, οι ερευνητές βρήκαν τρεις οριζόντιες ζώνες ζωγραφικής, καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει θεϊκά, ανθρώπινα και ζωικά μοτίβα αποτυπωμένα με οργανικές χρωστικές σε ωμόπλινθους.

Παρά την ευθραυστότητα των υλικών, οι εικόνες διατηρούν ίχνη από έντονα κόκκινα, ώχρες και μαύρα χρώματα — απόδειξη της μαεστρίας των Ουραρτού στην χρήση φυσικών χρωστικών ουσιών και στη συμβολική σύνθεση.

Η Σημασία του Garibin Tepe

Το Garibin Tepe, που για πολύ καιρό θεωρούνταν ένα άγονο ύψωμα, τώρα υπόσχεται να γίνει ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Εγγύς Ανατολής. Σε αντίθεση με τα πιο γνωστά ερείπια του φρουρίου που βρίσκονται πάνω από το έδαφος, αυτό το υπόγειο συγκρότημα αποκαλύπτει μια καλλιτεχνική και πνευματική διάσταση της ζωής των Ουραρτών που δεν έχει ξαναδεί κανείς με τέτοια λεπτομέρεια.

Παρόμοιες τοιχογραφίες είχαν καταγραφεί μόνο στο Altıntepe κοντά στο Erzincan, που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950, και στο Arin Berd (στη σύγχρονη Αρμενία) — αλλά οι τοιχογραφίες του Garibin Tepe πιστεύεται ότι είναι παλαιότερες και καλύτερα διατηρημένες. Ο κλειστός χαρακτήρας του χώρου τον προστάτευσε από αιώνες διάβρωσης, δημιουργώντας μια μοναδική χρονοκάψουλα κάτω από το έδαφος της Ανατολίας.

Όπως σημείωσε ο Işıklı, «η εύρεση ζωγραφισμένων τοίχων σε έναν άθικτο υπόγειο χώρο υποδηλώνει ένα επίπεδο καλλιτεχνικού σχεδιασμού και τελετουργικής σημασίας που δεν είχε παρατηρηθεί πριν σε ερείπια των Ουραρτού».

Μια ανακάλυψη που συνδυάζει την τέχνη και την αρχιτεκτονική

Το υπόγειο σύμπλεγμα αποτελείται από πολλαπλούς διασυνδεδεμένους θαλάμους και στενούς διαδρόμους, οδηγώντας τους μελετητές στην πεποίθηση ότι αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου τελετουργικού κέντρου.

Οι ζωγραφισμένες μορφές ενδέχεται να αναπαριστούν θεότητες των Ουραρτού, πομπές ή μυθολογικές σκηνές συνδεδεμένες με βασιλικά ή θρησκευτικά τελετουργικά.

Οι αρχαιολόγοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον συμβολικό συσχετισμό των μορφών — τρία διακριτά στρώματα που πιθανόν αναπαριστούν τα ουράνια, τα γήινα και τα ζωικά βασίλεια.

Αυτός ο τριμερής σχεδιασμός, που παρατηρείται στην μεσοποταμιακή και ανατολική εικονογραφία, θα μπορούσε να ρίξει νέο φως στις πεποιθήσεις των Ουραρτού σχετικά με τον κόσμο και τη μετά θάνατον ζωή.

«Αυτό που βλέπουμε εδώ δεν είναι απλώς διακόσμηση», εξήγησε ο Işıklı. «Είναι ένας προσεκτικά σχεδιασμένος αφηγηματικός χώρος — ένας χώρος που συνδέει το θείο και το ανθρώπινο μέσω της τέχνης και της αρχιτεκτονικής».

Διατήρηση ενός Εύθραυστου Θησαυρού

Αν και το κύριο επίκεντρο παραμένει στην εξερεύνηση και την τεκμηρίωση, η ομάδα έχει επίσης λάβει απαραίτητα μέτρα για να σταθεροποιήσει και να προστατεύσει τις ευαίσθητες τοιχογραφίες. Σιδερένια στηρίγματα ενισχύουν τις οροφές, υγρασιόμετρα ρυθμίζουν το μικροκλίμα και η είσοδος στους θαλάμους ελέγχεται αυστηρά.

Μια μεγάλη προστατευτική κατασκευή σκηνής σχεδιάζεται για να καλύψει τον τύμβο, αποτρέποντας τις ζημιές από το νερό και επιτρέποντας την ασφαλή ανασκαφή κατά τη διάρκεια μελλοντικών περιόδων.

Ειδικοί συντήρησης από το Εργαστήριο Αποκατάστασης και Συντήρησης της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιούν τακτικά επιθεωρήσεις για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα των τοιχογραφιών.

Ωστόσο, παρά τα μέτρα αυτά, ο καθηγητής Işıklı τονίζει ότι η πραγματική ιστορία βρίσκεται στην ίδια την ανακάλυψη.

«Η συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας», είπε, «αλλά αυτό που μας ενθουσιάζει περισσότερο είναι το τι αποκαλύπτουν αυτές οι ζωγραφιές — η δημιουργικότητα, η πνευματικότητα και η πολυπλοκότητα ενός λαού που έζησε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια».

Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά του βασιλείου των Ουραρτού

Για δεκαετίες, το Βασίλειο των Ουραρτού, παρέμενε μία από τις πιο μυστηριώδεις αρχαίες δυνάμεις της Εγγύς Ανατολής. Γνωστό από ασσυριακές επιγραφές και ερείπια φρουρίων, ήταν ένας πολιτισμός αξιοσημείωτης μηχανικής δεινότητας και πνευματικής διάστασης σε αυτή την ιστορία — μία που είναι ζωγραφισμένη με χρώμα και συμβολισμό, παρά με πέτρα και σίδερο.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται, η ομάδα ελπίζει να ανακαλύψει περισσότερα δωμάτια και τοιχογραφίες, πιθανώς αποκαλύπτοντας επιγραφές ή τεχνουργήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της λειτουργίας του χώρου.

Κάποιοι πιστεύουν ότι το Garibin Tepe μπορεί να ήταν μέρος ενός βασιλικού ανακτορικού συγκροτήματος ή ενός ιερού ιεροφυλακίου, κρυμμένο για αιώνες κάτω από στρώματα ηφαιστειακής γης.

Παράθυρο στην Αρχαία Φαντασία

Στην άκρη του Garibin Tepe, περιτριγυρισμένοι από ξηρούς λόφους και το μακρινό τρεμόπαιγμα της λίμνης Βαν, είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς τον κόσμο που κάποτε άκμαζε κάτω από τη γη. Ωστόσο, χάρη σε αυτή την ανακάλυψη, ένα θραύσμα εκείνου του κόσμου — η τέχνη, οι πεποιθήσεις, και η αισθητική του ιδιοφυΐα — έχει επανέλθει στην επιφάνεια.

«Όταν μπαίνεις στην σήραγγα», είπε ο Işıklı, «νιώθεις σαν ο χρόνος ο ίδιος να έχει σταματήσει. Αυτοί οι τοίχοι ζωγραφίστηκαν από χέρια που έζησαν πριν από σχεδόν 30 αιώνες — και ακόμα μας μιλούν».