Η Τουρκία μοστράρει τις κορβέτες της – Η χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας

Η Τουρκία, παρουσία του ίδιου του Ερντογάν, διαφημίζει τις κορβέτες που παρουσιάζει και πλασάρεται ως ναυτικό έθνος, πετυχαίνοντας εξαγωγές. Το αντάλλαγμα είναι η εισροή συναλλάγματος, η απόκτηση τεχνογνωσίας και η εδραίωσή της ως σοβαρού κράτους-ναυπηγού. Οι νέες κορβέτες του Πακιστάν made in Turkey και η επιμονή του Πολεμικού Ναυτικού να μην εμπιστεύεται τα ελληνικά ναυπηγεία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία μέχρι πριν από 10 χρόνια θεωρείτο ένα στρατιωτικό έθνος. Έδιναν έμφαση στη βιομηχανία που ανέπτυσσε χερσαία αμυντικά συστήματα, ενώ ήταν γνωστό τοις πάσι ότι από ναυτοσύνη έπασχε.

Από την άλλη, η Ελλάδα καυχιόταν από αρχαιοτάτων χρόνων για τη ναυτοσύνη της και κυρίως για το γεγονός ότι μπορούσε να σχεδιάζει και να κατασκευάζει υπέρτερα όλων πολεμικά πλοία. Κάτι που της χάρισε ανά τους αιώνες δόξες και, φυσικά, τη φήμη ότι το Ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό δεν υπέστειλε ποτέ σημαία. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι τα αρματαγωγά του ΠΝ είναι εγχώριας σχεδίασης και ναυπήγησης, όπως και οι κανονιοφόροι. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας χτίστηκαν όλες οι πανίσχυρες Πυραυλάκατοι – ΤΠΚ κλάσης ΡΟΥΣΣΕΝ, καθώς και το μεγαλύτερο σε εκτόπισμα πλοίο του ΠΝ, το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.

Κι όμως, ειδικά την τελευταία διετία, το Πολεμικό Ναυτικό δίνει την αίσθηση ότι του προκαλεί αλλεργία κάθε προσπάθεια ελληνικής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων. Η ηγεσία είναι γεγονός ότι επισκέφθηκε μόνο μία φορά τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ποτέ της Σύρου. Και σε εκείνη τη μία επίσκεψη, ήταν επεισοδιακή η συνάντηση με τους εργαζόμενους, στους οποίους εξέφρασε την αμφιβολία του για τις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Κάτι που προκάλεσε την αντίδρασή τους, με αποτέλεσμα η επίσκεψη να τερματιστεί πρόωρα και με όχι τις καλύτερες εντυπώσεις.

Κι αν κάποιος μπορούσε να κάνει λόγο για μία ατυχή στιγμή, η εξέλιξη των γεγονότων κάθε άλλο παρά προς αυτό μπορεί να συγκλίνει.

Από το καλοκαίρι του 2024, οπότε κι έγινε το επεισόδιο στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, μέχρι σήμερα, η ηγεσία του ΠΝ είναι άφαντη από την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει παρέλαση από εκεί κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η πρέσβης των ΗΠΑ, σχεδόν οι μισοί υπουργοί της κυβέρνησης.

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, το ΠΝ δεν έχει στείλει ούτε ένα κλιμάκιο ώστε να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα ναυπηγείο, το οποίο παρέδωσε τα τελευταία χρόνια τις πολύτιμες ΤΠΚ – Πυραυλακάτους ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ και ΒΛΑΧΑΚΟ, οι οποίες φέρουν ελληνικές πατέντες. Ένα ναυπηγείο, το οποίο, μαζί με τη Σύρο, έχει επισκευάσει σχεδόν 800 πλοία του εμπορικού ναυτικού τα τελευταία χρόνια, απασχολώντας περίπου 1.200 εργαζόμενους, με τις επενδύσεις να έχουν φτάσει το μισό δισ. ευρώ.

Κι αν η στάση του ΠΝ είναι απορίας άξια, ανεξήγητη είναι και η στάση της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών κι Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), που αγνόησε την πρόταση της ΟΝΕΧ με πληθώρα ελληνικών αμυντικών εταιρειών, τα κρατικά ΕΑΣ και εταιρείες-κολοσσούς από Ιταλία και Γερμανία για τη ναυπήγηση 5 διαφορετικών πλοίων αποκλειστικά στην Ελλάδα για το SAFE. OPV, Κανονιοφόρος, 2 διαφορετικού τύπου Πυραυλάκατοι – ΤΠΚ και Κορβέτα περιλαμβάνονται στην πρόταση, για την οποία, όπως πληροφορούμαστε στο enikos.gr, δεν έχει υπάρξει εδώ κι ένα μήνα ούτε ένα τηλεφώνημα από τη ΓΔΑΕΕ ή το ΓΕΝ για να ρωτήσουν έστω και σε επίπεδο τυπικής ευγένειας τι έχει να προτείνει η ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Για να γίνει αντιληπτό: μία τέτοια επένδυση στην Ελλάδα, για κάθε 1 δισ. παραγγελιών, τα 700 εκατ. αφορούν εθνική συμμετοχή και οι συνολικές επιστροφές στην ελληνική οικονομία αγγίζουν τα 5 δισ., προσθέτοντας τουλάχιστον 1,2% στο ΑΕΠ.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) έχει προκηρύξει πρόγραμμα για την ανάπτυξη Εθνικού Πλοίου. Η ΟΝΕΧ και οι εγχώριες βιομηχανίες που έχουν υπογράψει μνημόνια μαζί της, μέσω ΕΕΛΕΑΑ και Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), δηλώνουν παρούσες. Ακόμη και κολοσσοί από το εξωτερικό προσεγγίζουν τα ελληνικά ναυπηγεία, και δη την Ελευσίνα, διότι έχουν δει το επίπεδο των επενδύσεων, αλλά και τον προγραμματισμό για νέες, με ορίζοντα περάτωσης το 2027.

Μόλις την Παρασκευή, σε ένα πανηγυρικό κλίμα, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και της πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπεγράφη η συμφωνία ναυπήγησης 2+2 ρυμουλκών και πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής ελάσματος, του πρώτου μετάλλου των πλοίων που θα επιχειρούν σε θάλασσες εκεί που όλα τα άλλα σταματούν.

Θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη χρυσή εποχή των ναυπηγήσεων.

Κι όμως, αυτοί που βλέπουν να δρέπουν καρπούς είναι οι Τούρκοι και τα ναυπηγεία της TUZLA στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο, παρουσία του Ρ. Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή τελετή παράδοσης της δεύτερης τουρκικής σχεδίασης και ναυπήγησης κορβέτας για το Πολεμικό Ναυτικό του Πακιστάν.

Το δεύτερο πλοίο του έργου MİLGEM, το PNS Khaibar, που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης, παραδόθηκε στη Διοίκηση του Ναυτικού του Πακιστάν.

Η σημαία υψώθηκε στο KOÇHİSAR, το οποίο ναυπηγήθηκε στο Ναυπηγείο της Κωνσταντινούπολης.

Το υποβρύχιο HIZIRREİS, που κατασκευάζεται στο ναυπηγείο Gölcük, το αποβατικό σκάφος Ç-159, που κατασκευάζεται από το ναυπηγείο Anadolu, και το οπλισμένο μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα ULAQ, που κατασκευάζεται από το ναυπηγείο Ares-Meteksan, παραδόθηκαν στις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις.

Πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής χάλυβα για το 7ο πλοίο που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου ADKG.

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, αναφερόμενος στην παγκόσμια κατάταξη και τους στόχους της Τουρκίας, αναφέροντας: «Είμαστε αυτή τη στιγμή ο 11ος μεγαλύτερος εξαγωγέας αμυντικού εξοπλισμού στον κόσμο. Μέχρι σήμερα το πρωί, οι εξαγωγές μας έχουν ξεπεράσει τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο στόχος μας για το 2028 είναι τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια.»

Όπως επεσήμανε: «Στόχος μας είναι να βρεθούμε στους 10 πρώτους σε αυτόν τον τομέα.»

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στα νέα έργα της Τουρκίας για τη ναυτική αεροπορία. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έχει επίσης ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής του νέου αεροπλανοφόρου, το οποίο θα έχει μήκος 300 μέτρα.

«Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία κατασκευής του αεροπλανοφόρου μας μήκους 300 μέτρων, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο “αδερφάκι” του TCG ANADOLU.»