Σε ύψη ρεκόρ ο χρυσός λόγω των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη FED

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε τη Δευτέρα η τιμή του χρυσού, καθώς οι επενδυτές ενισχύουν την αισιοδοξία τους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων μέσα στο νέο έτος.

Το πολύτιμο μέταλλο εκτινάχθηκε στις 4.383,76 δολάρια κατά τις πρώτες πρωινές συναλλαγές, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4.381,52 δολαρίων, το οποίο είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας που φανέρωσαν νέες ενδείξεις αδυναμίας στην αμερικανική αγορά εργασίας, γεγονός που προσφέρει στην κεντρική τράπεζα περιθώριο για χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Όπως όλα δείχνουν, οι αγορές προεξοφλούν ένα πιο ήπιο επιτοκιακό περιβάλλον, κάτι που ευνοεί επενδύσεις σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, ο οποίος συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει των εξελίξεων.