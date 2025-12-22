Σε ύψη ρεκόρ ο χρυσός λόγω των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη FED

  • Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε τη Δευτέρα η τιμή του χρυσού, καθώς οι επενδυτές ενισχύουν την αισιοδοξία τους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων μέσα στο νέο έτος.
  • Το πολύτιμο μέταλλο εκτινάχθηκε στις 4.383,76 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, με την άνοδο να συνδέεται άμεσα με ενδείξεις αδυναμίας στην αμερικανική αγορά εργασίας.
  • Οι αγορές προεξοφλούν ένα πιο ήπιο επιτοκιακό περιβάλλον, κάτι που ευνοεί επενδύσεις σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, ο οποίος συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει των εξελίξεων.
Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε τη Δευτέρα η τιμή του χρυσού, καθώς οι επενδυτές ενισχύουν την αισιοδοξία τους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων μέσα στο νέο έτος.

Το πολύτιμο μέταλλο εκτινάχθηκε στις 4.383,76 δολάρια κατά τις πρώτες πρωινές συναλλαγές, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4.381,52 δολαρίων, το οποίο είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας που φανέρωσαν νέες ενδείξεις αδυναμίας στην αμερικανική αγορά εργασίας, γεγονός που προσφέρει στην κεντρική τράπεζα περιθώριο για χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Όπως όλα δείχνουν, οι αγορές προεξοφλούν ένα πιο ήπιο επιτοκιακό περιβάλλον, κάτι που ευνοεί επενδύσεις σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, ο οποίος συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει των εξελίξεων.

05:00 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

