ΗΠΑ: Επιχείρηση αναχαίτισης τάνκερ που συνδέεται με το Ιράν και κατευθυνόταν στη Βενεζουέλα

  • Ένα δεξαμενόπλοιο, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις για ύποπτες διασυνδέσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, έχει τεθεί υπό στενή παρακολούθηση από τις ΗΠΑ, καθώς φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα.
  • Το τάνκερ Bella1, το οποίο φέρει πλαστή σημαία, αρνήθηκε να μειώσει ταχύτητα και να επιτρέψει έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές, ενώ είχε εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης σε βάρος του.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο αργά το βράδυ του Σαββάτου με στόχο την αναχαίτιση, ωστόσο το Bella1 συνέχισε την πορεία του παρά την παρέμβαση των Αμερικανών.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Ένα δεξαμενόπλοιο, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις για ύποπτες διασυνδέσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, έχει τεθεί υπό στενή παρακολούθηση από τις ΗΠΑ. Το πλοίο φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε να μειώσει ταχύτητα και να επιτρέψει έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές.

Όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος TankerTrackers, πρόκειται για το τάνκερ Bella1, το οποίο εμφανίζεται να φέρει πλαστή σημαία, ενώ σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές έχει εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης.

«Η αμερικανική ακτοφυλακή παρακολουθεί ενεργά ένα πλοίο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις (…) και συμμετέχει στην παράνομη παραβίαση των κυρώσεων από τη Βενεζουέλα. Φέρει ψευδή σημαία και σε βάρος του έχει εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο NBC.

Όπως αποκαλύπτει η New York Times, οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο αργά το βράδυ του Σαββάτου, με στόχο να το αναχαιτίσουν, καθώς είχε προηγηθεί ένταλμα από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ωστόσο, το Bella1 συνέχισε την πορεία του παρά την παρέμβαση των Αμερικανών.

03:00 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

