ΗΠΑ: Επιχείρηση αναχαίτισης τάνκερ που συνδέεται με το Ιράν και κατευθυνόταν στη Βενεζουέλα

Ένα δεξαμενόπλοιο, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις για ύποπτες διασυνδέσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, έχει τεθεί υπό στενή παρακολούθηση από τις ΗΠΑ. Το πλοίο φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε να μειώσει ταχύτητα και να επιτρέψει έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές.

Όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος TankerTrackers, πρόκειται για το τάνκερ Bella1, το οποίο εμφανίζεται να φέρει πλαστή σημαία, ενώ σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές έχει εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης.

«Η αμερικανική ακτοφυλακή παρακολουθεί ενεργά ένα πλοίο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις (…) και συμμετέχει στην παράνομη παραβίαση των κυρώσεων από τη Βενεζουέλα. Φέρει ψευδή σημαία και σε βάρος του έχει εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο NBC.

Según varias agencias de noticias, se trataría del tanquero sancionado (OFAC) y vinculado con el régimen iraní BELLA 1🇬🇾 (IMO: 9230880), con último reporte en https://t.co/KLVTKYowHG el 17 de diciembre en el Océano Atlántico. En principio se disponía a cargar en Venezuela cuando… https://t.co/N4fayXr2JU pic.twitter.com/gGpkutoP7T — FlightWatcher (@Flightwatcher1) December 21, 2025

Όπως αποκαλύπτει η New York Times, οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο αργά το βράδυ του Σαββάτου, με στόχο να το αναχαιτίσουν, καθώς είχε προηγηθεί ένταλμα από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ωστόσο, το Bella1 συνέχισε την πορεία του παρά την παρέμβαση των Αμερικανών.