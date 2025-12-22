Τζέιμς Ράνσον: Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός – Γνωστός για την συμμετοχή του στην σειρά «The Wire»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Ράνσον πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 46 ετών, με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες να αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποίησαν την είδηση και συνεχίζουν τη διαδικασία καταγραφής των δεδομένων που αφορούν την υπόθεση, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τζέιμς Ράνσον έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του ως Ζίγκι Σομπότκα στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά The Wire, ενώ στον κινηματογράφο ξεχώρισε ως Έντι Κάσπμπρακ στην ταινία τρόμου It: Chapter Two. Στην τηλεόραση συμμετείχε επίσης στις σειρές Generation Kill και Bosch, ενώ η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση καταγράφηκε σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς Poker Face, που προβλήθηκε τον Ιούνιο.

Το 2021, ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως είχε καταγγείλει, υπέστη ως παιδί από πρώην καθηγητή του. Ο ίδιος είχε περιγράψει το βίωμα της ντροπής και της σιωπής και είχε επισημάνει ότι οι ψυχολογικές πληγές εκείνης της περιόδου τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή. Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι για χρόνια αντιμετώπισε τον αλκοολισμό και την εξάρτηση από ηρωίνη, σημειώνοντας ότι κατάφερε να γίνει νηφάλιος το 2006, σε ηλικία 27 ετών, λίγο πριν η επαγγελματική του πορεία αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα. Παρότι η νηφαλιότητα αποτέλεσε σημαντικό βήμα, ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το βάρος του παρελθόντος δεν έφυγε ποτέ πλήρως.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Interview Magazine, ο Ράνσον είχε αναφερθεί και στις κοινωνικές δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας, περιγράφοντας την εφηβεία του ως μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ο ηθοποιός είχε επισημάνει ότι η φοίτησή του σε σχολή καλών τεχνών αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν σπουδές κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη, τις οποίες όμως δεν ολοκλήρωσε.

Στον κινηματογράφο, ο Τζέιμς Ράνσον συμμετείχε σε ταινίες όπως Sinister, Tangerine και Mr. Right, καθώς και στη σειρά ταινιών The Black Phone. Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του εμφάνιση ήταν στο Black Phone 2, που κυκλοφόρησε το 2025. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη συμμετοχή του στη σειρά Generation Kill ως εμπειρία που τον διαμόρφωσε σε προσωπικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι, καθώς ο πατέρας του ήταν βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, η επαφή του με νέους πεζοναύτες τον βοήθησε να δει διαφορετικά και τη δική του οικογενειακή ιστορία.

Ο Τζέιμς Ράνσον αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζέιμι ΜακΦί, καθώς και τα δύο τους παιδιά, με τον χώρο του θεάματος να αποχαιρετά έναν ηθοποιό που συνέδεσε το όνομά του με δυνατές ερμηνείες στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.