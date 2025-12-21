Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος σκότωσε τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε – Μαχαίρωσε και τη μητέρα της

Σύνοψη από το

  • Μια ακόμη γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, όπου ένας 40χρονος δολοφόνησε τη συνομήλικη σύντροφό του, Άνα Ταλιαφέρι.
  • Ο δράστης, Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα τη γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού τους. Η μητέρα της 40χρονης, που προσπάθησε να την προστατέψει, μαχαιρώθηκε επίσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Η άτυχη γυναίκα, ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου, είχε πρόσφατα βραβευτεί από τον δήμαρχο της Κάβα Ντέι Τιρένι. Ο δήμος ακύρωσε όλες τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις σε ένδειξη πένθους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μια ακόμη γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία σήμερα το βράδυ. Ένας άνδρας 40 ετών δολοφόνησε απόψε τη συνομήλικη σύντροφό του, Άνα Ταλιαφέρι.

Ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα τη γυναίκα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας. Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίου συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την άτυχη γυναίκα, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια πετυχημένης εμπορικής δραστηριότητας. Πριν από λίγο, ο δήμος ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η μητέρα της 40χρονης, προσπάθησε να προστατέψει την κόρη της και μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

