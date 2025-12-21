Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους – Συζητούσαν για το πώς θα κάνουν «ξέπλυμα χρήματος»

Βίντεο ντοκουμέντο με τα βασανιστήρια στα ανήλικα μέλη του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε σχολεία, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα ενδιαφέρον έχουν οι συνομιλίες μεταξύ των συλληφθέντων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς σε αυτές αποτυπώνονται οι πιέσεις των αρχηγικών μελών στους ανήλικους και τα σχέδιά τους για το πώς θα κάνουν «ξέπλυμα χρήματος»

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της συμμορίας, έπειτα από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως, έγιναν επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη (17/12) συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ανήλικοι, που αποδείχθηκε πως είναι μέλη του ίδιου κυκλώματος.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός, με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», και υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδόνυμο «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί αποθηκεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από εκεί ξεκινούσε συνήθως η διακίνηση.

Σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός περιγράφονται ως σκληροί διακινητές. Μάλιστα, είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα… άτακτα μέλη της οργάνωσης που μπορεί να παρέκκλιναν των εντολών τους. Εκτός απο την σωματική τιμωρία, υπήρχαν και χρηματικές ποινές, που τα μέλη τους αποκαλούσαν χρέωμα, και λειτουργούσε ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης.

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν το Instagram και το Signal. Μέσω των εφαρμογών αυτών, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών. Δέκα ευρώ πουλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος ανέβαζαν στα social media τους εξευτελισμούς και τους ξυλοδαρμούς των ανήλικων μελών του κυκλώματος.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, οι «αρχηγοί» αναγκάζουν έναν ανήλικο να γονατίσει, τον χτυπάνε και τον υποχρεώνουν να καπνίσει τσιγάρο με έναν ιδιόμορφο τρόπο.

Συζητούσαν για το πώς θα κάνουν «ξέπλυμα χρήματος»

Σύμφωνα με το MEGA, σε διαλόγους, μέλη του κυκλώματος λένε στους ανήλικους να προσέχουν όταν διακινούν ναρκωτικά στα γήπεδα καθώς μπορεί κάποιος να τους δει, ενώ σε άλλο διάλογο μέλος του κυκλώματος αναφέρει πως θα πουλήσει τα ναρκωτικά σε πούλμαν που μεταφέρει οπαδούς ομάδας.

Επιπλέον, σε άλλο διάλογο έχουν αποτυπωθεί οι απειλές σε ανήλικο μέλος που θέλει να αποχωρήσει από το κύκλωμα. Συγκεκριμένα, του λένε πως εάν αποχωρήσει και δεν επιστρέψει αυτά που χρωστάει τότε θα μπουν στο σπίτι του και θα κακοποιήσουν τη μητέρα του.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι έχουν οι συνομιλίες που μέλη του κυκλώματος συζητούν για το πώς θα κάνουν ξέπλυμα χρήματος. Χαρακτηριστικά σε ένα διάλογο αναφέρουν: «Θα το βάλουμε στις στοιχηματικές εταιρείας για να φαίνεται ότι έχω παίξει. Κάπου να φαίνεται ότι έχω κερδίσει λεφτά». Σε άλλο διάλογο ένας 20χρονος αναφέρει πως έχουν μπει στην τράπεζα 20.000 ευρώ.

Διάλογοι-σοκ από το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

«Στο ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο»

Αρχηγός: Πού είσαι;

Πού είσαι; Ανήλικος: Σχολείο.

Σχολείο. Αρχηγός: Ωραία, χωρίς πολλά πολλά μπρο, μη μου ζαλίζεις τ@@@@@ έχω σχολείο, ένα, έχω το άλλο, πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι φέρνεις εκεί στην πλατεία πίσω από του πατέρα σου.

Ωραία, χωρίς πολλά πολλά μπρο, μη μου ζαλίζεις τ@@@@@ έχω σχολείο, ένα, έχω το άλλο, πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι φέρνεις εκεί στην πλατεία πίσω από του πατέρα σου. Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Σε πόση ώρα; Αρχηγός: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο. Ανήλικος: Με λεφτά όμως, έτσι;

Με λεφτά όμως, έτσι; Αρχηγός: Τα λεφτά μετά ή αύριο. Γιατί θα το πάω σε έναν φίλο μου.

Τα λεφτά μετά ή αύριο. Γιατί θα το πάω σε έναν φίλο μου. Ανήλικος: Εεε, μάλιστα.

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται ένα από τα βασικά μέλη να μιλά με έναν ανήλικο.

Αρχηγικό μέλος: Ρε βλάκα θα σου γ@@@@@ το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μ@@@@ες μη σου…

Ρε βλάκα θα σου γ@@@@@ το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μ@@@@ες μη σου… Ανήλικος: Όχι.

Όχι. Αρχηγικό μέλος: Μην μου λες «ακατάληπτη φράση», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο.

Μην μου λες «ακατάληπτη φράση», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο. Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Εντάξει, εντάξει. Αρχηγικό μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@@@@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο, αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Μην μου ζαλίζεις τα @@@@@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο, αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο. Ανήλικος: Εντάξει.

Εντάξει. Αρχηγικό μέλος: Ωραία σε 5 λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα.

Ωραία σε 5 λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα. Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Εντάξει, εντάξει. Αρχηγικό μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο. Ανήλικος: Εντάξει.

Εντάξει. Αρχηγικό μέλος: Ωραία σε 5 λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι σε 5 λεπτά, ορκίζομαι θα (ακατάληπτη φράση), δεν σου κάνω πλάκα.

Ωραία σε 5 λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι σε 5 λεπτά, ορκίζομαι θα (ακατάληπτη φράση), δεν σου κάνω πλάκα. Ανήλικος: Εντάξει, γεια.

Εντάξει, γεια. Αρχηγικό μέλος: Εντάξει, έλα τσάο.

«Εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω»

Πού είναι ο π@@@@ς γιος ρε;

Έλα, πάω τώρα σπίτι του.

Ωραία, πες του να μου απαντήσει στα κινητά, γιατί θα το γ@@@, αύριο είναι η μέρα του, θα φέρει 200 ευρώ.

Ναι, το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, τώρα το ’μαθα.

Αύριο είναι η ημερομηνία του, εγώ το ’βαλα και το θυμάμαι, θα το σαπίσω πολύ. Με κοροϊδεύει μπροστά στη μάπα μου.

Εντάξει.

Θα το γ@@@ω πολύ άσχημα αυτό το παιδί όντως, γιατί θα του γαμήσω τη μάνα.

Αα ναι.

Είναι μπαστάρδος, σου ορκίζομαι εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω, μόνο μη μου βγει θα τον δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα και μας ρεζίλι.

Τι εννοείς;

Χθες που τον πήραμε για ένα πάκο και το πήραμε για έναν φίλο μας.

Ναι;

«Τώρα θα δεις τι σημαίνει να σου γ@@@@ το σπίτι, μπάσταρδε»