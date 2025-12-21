Διάλογοι-σοκ από το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία – «Αν δεν είσαι εκεί σε 5 λεπτά, θα φας πολύ ξύλο μπρο»

Σύνοψη από το

  • Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι, που φέρονται να πωλούσαν κοκαΐνη και κάνναβη ακόμα και μέσα σε σχολεία.
  • Όσοι δεν υπάκουαν στις εντολές του αρχηγού του κυκλώματος, υποβάλλονταν ακόμη και σε βασανιστήρια, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
  • Σοκ προκαλούν οι διάλογοι, με απειλές όπως «θα φας πολύ ξύλο, μπρο» και «Τώρα θα δεις τι σημαίνει να σου γ@@@@ το σπίτι, μπάσταρδε», αποκαλύπτοντας τον εκφοβισμό των ανηλίκων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ναρκωτικά σχολείο

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πωλούσαν κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη ακόμα και μέσα σε σχολεία.  Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑ.Σ., όσοι δεν υπάκουγαν στις εντολές του αρχηγού του κυκλώματος, υποβάλλονταν ακόμη και σε βασανιστήρια.

«Στο ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο»

Αρχηγός: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Αρχηγός: Ωραία, χωρίς πολλά πολλά μπρο, μη μου ζαλίζεις τ@@@@@ έχω σχολείο, ένα, έχω το άλλο, πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι φέρνεις εκεί στην πλατεία πίσω από του πατέρα σου.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Αρχηγός: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Ανήλικος: Με λεφτά όμως, έτσι;

Αρχηγός: Τα λεφτά μετά ή αύριο. Γιατί θα το πάω σε έναν φίλο μου.

Ανήλικος: Εεε, μάλιστα.

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται ένα από τα βασικά μέλη να μιλά με έναν ανήλικο.

Αρχηγικό μέλος: Ρε βλάκα θα σου γ@@@@@ το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μ@@@@ες μη σου…

Ανήλικος: Όχι.

Αρχηγικό μέλος: Μην μου λες «ακατάληπτη φράση», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο.

Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@@@@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο, αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Ανήλικος: Εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Ωραία σε 5 λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα.

Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Ανήλικος: Εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Ωραία σε 5 λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι σε 5 λεπτά, ορκίζομαι θα (ακατάληπτη φράση), δεν σου κάνω πλάκα.

Ανήλικος: Εντάξει, γεια.

Αρχηγικό μέλος: Εντάξει, έλα τσάο.

Σοκ προκαλούν και οι υπόλοιποι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω»

-Πού είναι ο π@@@@ς γιος ρε;
– Έλα, πάω τώρα σπίτι του.
– Ωραία, πες του να μου απαντήσει στα κινητά, γιατί θα το γ@@@, αύριο είναι η μέρα του, θα φέρει 200 ευρώ.
– Ναι, το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, τώρα το ’μαθα.
– Αύριο είναι η ημερομηνία του, εγώ το ’βαλα και το θυμάμαι, θα το σαπίσω πολύ. Με κοροϊδεύει μπροστά στη μάπα μου.
– Εντάξει.
– Θα το γ@@@ω πολύ άσχημα αυτό το παιδί όντως, γιατί θα του γαμήσω τη μάνα.
– Αα ναι.
– Είναι μπαστάρδος, σου ορκίζομαι εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω, μόνο μη μου βγει θα τον δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα και μας ρεζίλι.
– Τι εννοείς;
– Χθες που τον πήραμε για ένα πάκο και το πήραμε για έναν φίλο μας.
– Ναι;

«Τώρα θα δεις τι σημαίνει να σου γ@@@@ το σπίτι, μπάσταρδε»

– Πόσα θα μου φέρεις δηλαδή σήμερα;
– Μακάρι 100 αλλά σίγουρα είναι τα 50.
– Χα χα ούτε καν.
– Ε;
-Το 50 τότε πρέπει να πάρεις και ένα μάθημα γεια. Γιατί έχεις αργήσει ήδη πάρα πολύ, έχει περάσει και η ημερομηνία που βάλαμε και χρωστάς και 200 ευρώ και με
και δεν τα έχεις μαζέψει ακόμα και πηγαίνεις και δουλειά και δεν τα έχεις μαζέψει. Θα σε γ@@@ω
– Δεν μπορούσα, δουλειά πήγα.
-Θα σε γ@@@, θα γ@@@, γεια, να μάθεις. Κορόιδεψε τον Σ., τον Ο.
– Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω, δεν θέλω να λέω καθόλου ψέματα .
– Άκου δω μη σου γ@@@ τη μάνα κορόιδεψες τον Ο, τον Σ. και τους… Να όχι γιατί θα σου γ@@@@@ το σπίτι, τώρα θα δεις τι σημαίνει να σε γ@@@@ε.
– Ναι δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ αυτό είναι το νόημα.
– Τώρα θα δεις τι σημαίνει να σου γ@@@@ το σπίτι, μπάσταρδε.

 

