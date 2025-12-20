Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Υπέβαλαν σε βασανιστήρια όσους δεν τηρούσαν τους «κανόνες πειθαρχίας»

Σύνοψη από το

  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία, με τη σύλληψη 12 μελών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και έξι μαθητές.
  • Η οργάνωση διέπονταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, με τους «ανυπάκουους» να υφίστανται χρηματικές κυρώσεις, σωματική βία, ακόμη και βασανιστήρια, όπως κάψιμο με τσιγάρο.
  • Έχουν διαπιστωθεί πάνω από 260 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, πολλές εντός σχολικών συγκροτημάτων, ενώ ανήλικα μέλη μετέφεραν ουσίες ακόμα και σε σχολική εκδρομή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δώδεκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ακόμη και μέσα σε σχολεία, καθώς, όπως προκύπτει, η μη τήρηση των κανόνων που είχαν επιβληθεί από τα αρχηγικά μέλη, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν χρηματικές κυρώσεις, ενώ οι «ανυπάκουοι» υποβάλλονταν ακόμη σε βασανιστήρια.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης ακόμα και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου σε περιοχές της Αττικής, 12 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ηλικίας από 15 έως 56 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται 7 επιπλέον μέλη. Μεταξύ των συλληφθέντων, είναι και έξι μαθητές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με συνακόλουθη την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.  Ακόμα, συνελήφθησαν 5 άτομα, ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Άμεσης επέμβασης Ναρκωτικών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής αρχηγό και υπαρχηγό, στους οποίους υπάγονταν τρεις διακριτές επιχειρησιακές ομάδες.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της. Σε αυτόν υπάγονταν δύο ομάδες τα μέλη των οποίων συνεργάζονταν στενά μαζί του και ήταν επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση των αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Επόμενος στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ο υπαρχηγός – 19χρονος με το προσωνύμιο “κοντός” – ο οποίος χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα». Σε αυτόν υπαγόταν άλλη ομάδα τα μέλη της οποίας ήταν επιφορτισμένα με τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής που είχε αναπτύξει ο αρχηγός, που λάμβανε χώρα σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. μέλος της εν λόγω ομάδας ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Δώδεκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία

Μετέφερνα ναρκωτικά και σε σχολική εκδρομή

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι δύο ανήλικα μέλη της μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες κατά βάση στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας, πολλές εκ των οποίων λάμβαναν χώρα εντός σχολικών συγκροτημάτων ή σε χώρους πέριξ αυτών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από την περαιτέρω σκιαγράφηση της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διέπονταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.

Σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαύματος.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 60,87- γραμμ. κοκαΐνης,
  • 28,09- γραμμ. κάνναβης,
  • το χρηματικό ποσό των -4.845- ευρώ,
  • πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,
  • πιστόλι τύπου ρέπλικα,
  • γεμιστήρας,
  • 4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί πρέπει να ζητάμε χάρες; Ποιο είναι το φαινόμενο Ben Franklin που κάνει τους άλλους να μας συμπαθούν

Η αποχή από την αναπαραγωγή παρατείνει τη ζωή στα ζώα, σύμφωνα με μελέτη – Τι ισχύει για τους ανθρώπους;

Στα ύψη ο χρυσός – Νέο ρεκόρ στην τιμή της λίρας, πόσο πωλείται

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Προσοχή στην προθεσμία εξόφλησής τους – Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:22 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια – Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα των μπαρών

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα α...
14:54 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε στο σπίτι Τούρκων έπειτα από αστυνομική επιχείρηση

Ένας ανήλικος ο οποίος είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε σε σπίτι που διέμεναν Τούρ...
14:33 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς σε σχολείο της Αττικής – 12 συλλήψεις

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο των βορείων προαστίων της Αττικής, εξάρθρωσε η Διε...
14:12 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα – «Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος με δάκρυα στα μάτια απαντά σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανά...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα