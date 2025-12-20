Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς σε σχολείο της Αττικής – 12 συλλήψεις

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο των βορείων προαστίων της Αττικής, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 12 άτομα, ανάμεσά τους 6 ανήλικοι μαθητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη τόσο εντός του σχολείου όσο και σε πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, έχοντας προχωρήσει σε τουλάχιστον 200 αγοραπωλησίες.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε πως τα ενήλικα μέλη του κυκλώματος, που ήταν και ο βασικός πυρήνας της οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους για να προωθούν τα ναρκωτικά μέσα στο σχολείο. Πελάτες του κυκλώματος, η δράση του οποίου ξεκίνησε τον Οκτώβριου του 2025, ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ενήλικοι.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανήλικοι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν πάρει μαζί τους ποσότητες ναρκωτικών ακόμα και στην πενθήμερη εκδρομή του σχολείου ώστε να μπορέσουν να τα πουλήσουν σε συμμαθητές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της διακίνησης και την προμήθεια των ναρκωτικών αναλάμβαναν οι έξι ενήλικες συλληφθέντες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν «καβάντζες» και αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευσή τους.