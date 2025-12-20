Γρηγόρης Δημητριάδης: Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τα παιδιά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ

Σύνοψη από το

  • Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από «Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τα παιδιά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ στο παντοτινό μας στέκι».
  • Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε στέκι του Κολωνακίου σε ένα ζεστό και δημιουργικό κλίμα.
  • Συμμετείχαν μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημητριάδης

«Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τα παιδιά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ στο παντοτινό μας στέκι» γράφει ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτησή του στο Instagram, που συνοδεύεται από δυο φωτογραφίες.

Η συγκέντρωση ήταν μεγάλη, όπως φαίνεται στις εικόνες και το κλίμα εξαιρετικά καλό.

Η συνάντηση σε στέκι του Κολωνακίου πραγματοποιήθηκε σε ένα ζεστό και δημιουργικό κλίμα με τη συμμετοχή εκτός της ΟΝΝΕΔ και μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η ανάρτηση

