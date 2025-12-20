Γρηγόρης Δημητριάδης: Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τα παιδιά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ

«Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τα παιδιά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ στο παντοτινό μας στέκι» γράφει ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτησή του στο Instagram, που συνοδεύεται από δυο φωτογραφίες.

Η συγκέντρωση ήταν μεγάλη, όπως φαίνεται στις εικόνες και το κλίμα εξαιρετικά καλό.

Η συνάντηση σε στέκι του Κολωνακίου πραγματοποιήθηκε σε ένα ζεστό και δημιουργικό κλίμα με τη συμμετοχή εκτός της ΟΝΝΕΔ και μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η ανάρτηση