Μπλόκα: Οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες σε διόδια για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων και μοιράζουν προϊόντα – Βίντεο

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών που δηλώνουν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα να απευθύνει νέο κάλεσμα για διάλογο, προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε εκκρεμή ζητήματα. Οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι τις ημέρες των εορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία και οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί για την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών και στο πλαίσιο αυτό, σήμερα και αύριο προχωρούν σε άνοιγμα των διοδίων σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, μοιράζοντας αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, στο πλαίσιο συμβολικών δράσεων.

Πάντως, οι αγρότες προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τα Χριστούγεννα, εφόσον δεν υπάρξουν λύσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακροχωρίου, θα μοιράσουν και προϊόντα

Αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακροχωρίου. Η διέλευση των οχημάτων θα είναι ελεύθερη λοιπόν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες θέλουν να πουν το δικό τους ‘’ευχαριστώ’’ στους πολίτες για την στήριξη που έχουν επιδείξει στον αγώνα τους που πραγματοποιούν εδώ και 21 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, μοιράζονται τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, ενώ η ανάλογη δράση έχει προγραμματιστεί και για αύριο.

Αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Δροσοχωρίου – Ελεύθερη η διέλευση προς και από Ιωάννινα

Αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στις 12:00 άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων Δροσοχωρίου και η διέλευση των οχημάτων που κινούνται από και προς τα Ιωάννινα, γίνεται χωρίς οι οδηγοί να πληρώνουν το αντίτιμο. Από νωρίς το πρωί κατέφθασαν στο σημείο τα πρώτα τρακτέρ, καθώς και μεγάλη αυτοκινητοπομπή αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά για περίπου τρεις ώρες, με τις μπάρες σηκωμένες. Όπως ανέφεραν νωρίτερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, ένα «δώρο» προς τους πολίτες που μετακινούνται στο οδικό δίκτυο και έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το απόγευμα στο μπλόκο Καλπακίου δεν θα υπάρξει αποκλεισμός του δρόμου.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην άκρη, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, ενώ ανοιχτός θα είναι και ο δρόμος που οδηγεί προς το τελωνείο της Κακαβιάς. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και αύριο. Για τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από το συντονιστικό όργανο το προσεχές διάστημα.

Ανοιχτές οι μπάρες μέχρι τις 15.00 στα διόδια Ωραιοκάστρου

Έπειτα από συνεννόηση με τους ανθρώπους της Εγνατίας, αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά, Βόλβη και Γιαννιτσά σήκωσαν τις μπάρες και στα διόδια Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα διόδια Ωραιοκάστρου βρίσκονται στην εξωτερική περιφερειακή που οδηγούν στην εθνική οδό για Αθήνα.

Οι μοιράζουν φυλλάδια στους διερχόμενους οδηγούς και ίσως και προϊόντα τους, ενώ ανήρτησαν και πανό με μήνυμα, «αγωνιζόμαστε για την επιβίωση μας ενάντια στις πολιτικές που μας διώχνουν από τη γη μας».

Η δράση ξεκίνησε περίπου στις 12.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00, ενώ είναι μια κίνηση που σκέφτονται να επαναλάβουν και αύριο, Κυριακή, κάτι που θα αποφασιστεί αργότερα. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες τονίζουν ότι δε θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα σε οδηγούς και εκδρομείς του Σαββατοκύριακου.

Στα μπλόκα Δερβενίου και Χαλκηδόνας οι αγρότες δεν θα προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμούς στους κόμβους.

Άνοιξαν τα διόδια οι αγρότες της Καρδίτσας

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας. Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Οι αγρότες μοίραζαν φυλλάδια στους ταξιδιώτες, πολλοί από τους οποίους σήκωναν τις γροθιές τους για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον αγώνα τους.

Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Αγροτικά μπλόκα στα τελωνεία

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Αχαΐας – Άνοιγμα ενός ρεύματος κυκλοφορίας ενόψει εορτών

Τα μηχανήματα των αγροτών της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας. Κάθε απόγευμα κάνουν συνέλευση για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι τους δήλωσαν στην ΕΡΤ ότι θα παραμείνουν στο μπλόκο το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα αναμένεται νέα συνέλευση της συντονιστικής επιτροπής, κατά την οποία, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η πρόθεση τους είναι την Τρίτη και την Τετάρτη να ανοίξουν ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα για να διευκολυνθούν οι οδηγοί που ταξιδεύουν για τις ημέρες των γιορτών.

Όπως δήλωσε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών Δημήτρης Στέργιος η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για τα ΙΧ και όχι για τα φορτηγά. Τις ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη θα ανακοινώσουν οι αγρότες μετά από την συνέλευση της ερχόμενης Δευτέρας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν λόγο να φύγουν από το μπλόκο, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν τους ικανοποιούν οι απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματα τους ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μεταβούν στην Αθήνα με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα μετά τις γιορτές.