Τσιάρας προς αγρότες: Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν – Οι λύσεις περνούν μέσα από τον διάλογο

Ανοιχτός στο διάλογο με τους αγρότες παραμένει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας πως «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν».

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζομένους ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια ενόψει των εορτών» δήλωσε ο κ. Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως στην «κυβέρνηση αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές αδυναμίες δεκαετιών» είναι «δυσκολίες που δεν αμφισβητούνται, ούτε υποτιμώνται».

«Ακριβώς για αυτό η κυβέρνηση έχει λάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες και επεδίωξε τον διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης», συνέχισε ο υπουργός

«Μεταξύ άλλων, παρουσιάσαμε παρεμβάσεις:

  • για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,
  • την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία, χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης,
    την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και
  • χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος».

«Από τα 27, τα 20 αιτήματα είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης. Παρ’ όλα αυτά το πλαίσιο του διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα γεννά ερωτήματα όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων. Η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου. Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις. Από την πλευρά μας είμαστε εδώ για  να μορφοποιήσουμε τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή» πρόσθεσε.

«Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα αλλά μέσα από τον διάλογο» κατέληξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

12:44 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

