Βελόπουλος: Η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ απέδειξε ότι «το μαντρί πλέον μετονομάστηκε σε ορνιθοτροφείο»

«Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της ΝΔ, απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει. Ότι το μαντρί, κατά δήλωση Αβέρωφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνιθοτροφείο και οι δήθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχως και ηρέμως», αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε σημερινή του δήλωση.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης: «Από την άλλη, η προσπάθεια του πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοιαν ότι είναι βουτηγμένος στα σκάνδαλα -και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους, για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου».