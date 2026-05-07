Παρίσι: Σοβαρά επεισόδια μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό του Champions League – 127 συλλήψεις και 38 τραυματίες, 23 εκ των οποίων αστυνομικοί

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ της Τετάρτης 6/5 στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, καθώς οι πανηγυρισμοί των οπαδών γρήγορα οδήγησαν σε ξέσπασμα ταραχών και χάους στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με τελικό απολογισμό 11 τραυματίες και 127 συλλήψεις, ενώ 23 αστυνομικοί υπέστησαν επίσης ελαφρά τραύματα.

Η ομάδα του Παρισιού απέσπασε ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και εξασφάλισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του Champions League. Μετά την πρόκριση, ξέσπασαν εορτασμοί σε διάφορα μέρη του Παρισιού, κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία, καθώς και κοντά στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Οι οπαδοί βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την πρόκριση της ομάδας του Παρισιού στον τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη. Ωστόσο, οι εορτασμοί αμαυρώθηκαν από μια σειρά ταραχών. Σημειώθηκαν επεισόδια με χρήση κροτίδων και καπνογόνων, που προκάλεσαν την επέμβαση των γαλλικών μονάδων καταστολής και η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές καταδίκασε τη βία που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν, αναφέροντας στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι 127 άτομα συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένων 107 στην ίδια την πρωτεύουσα.

Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν, ένας από αυτούς σοβαρά, πρόσθεσε. Είκοσι τρεις αστυνομικοί υπέστησαν επίσης ελαφρά τραύματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Οι περισσότερες από τις εορταστικές εκδηλώσεις κύλησαν χωρίς απρόοπτα, καθώς πλήθη συγκεντρώθηκαν σε πολλές περιοχές του Παρισιού μετά την ισοπαλία 1-1 της Παρί Σεν Ζερμέν στο Μόναχο. Σε μια από αυτές, συμμετείχε κι ο πρόσφατα εκλεγμένος δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, αφού παρακολούθησε τον αγώνα με εκατοντάδες ανθρώπους, πολλά από αυτά παιδιά, στην έδρα του στο Hôtel de Ville.

Αλλά σε άλλα σημεία του κέντρου του Παρισιού, δεκάδες κάδοι απορριμμάτων και κάποια αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να σταματήσει τους ανθρώπους που πλησίαζαν το γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρκ ντε Πρενς.

«Καταδικάζω αυτές τις υπερβολές που δυστυχώς γίνονται συχνό φαινόμενο τις νύχτες που κερδίζει η Παρί Σεν Ζερμέν», δήλωσε ο Νούνιες στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.

Τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης ήταν πολύ λιγότερο σοβαρά από αυτά μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League της περασμένης σεζόν εναντίον της Ίντερ, όταν εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γαλλία σε σχετικά περιστατικά.

Ενώ περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν στα χθεσινά επεισόδια, ένα πυροτέχνημα όλμου άφησε ένα άτομο σοβαρά τραυματισμένο, πρόσθεσε ο Νούνιες.

Κόντρα δημάρχου – Υπουργού Εσωτερικών για τη διαχείριση ανάλογων πανηγυρισμών στον τελικό

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να επιτεθούν στην αστυνομία και να λεηλατήσουν τοπικές επιχειρήσεις, ενώ τόνισε ότι εμποδίστηκε μια προσπάθεια αποκλεισμού της κεντρικής περιφερειακής οδού του Παρισιού.

Σε σχέση με τον φόβο επανάληψης ανάλογων ταραχών μετά τον τελικό της 30ής Μαΐου, ο δήμαρχος Παρισίου Εμανουέλ Γκρεγκουάρ δήλωσε ότι θα ήθελε ο τελικός να είναι μια μεγάλη γιορτή και φέτος, αν και κατανοεί τους πιθανούς κινδύνους.

«Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό γιατί προφανώς θέλω να το κάνω με ασφάλεια, αλλά θέλω να επιτρέψω μια μεγάλη ζώνη πανηγυρισμών των οπαδών για τον τελικό», δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο.

Ο υπουργός Εσωτερικών φάνηκε να μην εντυπωσιάζεται από την ιδέα του δημάρχου, την οποία χαρακτήρισε «μονομερή» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω ταραχών τη νύχτα που η Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει με την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη στο τέλος αυτού του μήνα.

«Δεν θα ανεχτούμε καμία διαταραχή», είπε. «Θα υπάρχει πάντα μια πολύ σθεναρή απάντηση», συμπλήρωσε.

Πηγή: BBC