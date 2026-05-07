Ορθούλα Παπαδάκου: «Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011 – Υπέφερα πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια»

Στα γενέθλια της Ορθούλας Παπαδάκου βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η εορτάζουσα έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη διάρκεια των οποίων μίλησε για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, καθώς και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με την οποία διαγνώστηκε το 2011.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει καθόλου. Μπορεί να έγινα 56 ετών σήμερα, που δεν το κρύβω, αλλά πραγματικά νιώθω σαν να είμαι 20 ετών», είπε στην αρχή.

Η περιπέτεια υγείας και η σκλήρυνση κατά πλάκας

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας της, η Ορθούλα Παπαδάκου εξήγησε πως: «Για αυτό με βλέπετε που κουτσαίνω ακόμα. Έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερα πάρα πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια, έχω ήδη κάνει επτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δύο μήνες πιστεύω ότι θα τρέχω».

Μιλώντας για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, εξομολογήθηκε ότι: «Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα τρία-τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τω Θεώ τα τελευταία επτά-οχτώ χρόνια περίπου είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά».