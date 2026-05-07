Νετανιάχου: «Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία» μετά την αναφορά για νεκρό διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ασυλία» για τους εχθρούς του Ισραήλ, μετά τις αναφορές ότι σκοτώθηκε διοικητής της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξόντωσαν τον Άχμεντ Άλι Μπαλούτ, διοικητή της μονάδας Radwan της φιλοϊρανικής οργάνωσης, σε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας την Τετάρτη.

Η επίθεση ήταν η πρώτη του Ισραήλ στη Βηρυτό μετά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα.

«Νόμιζε ότι μπορούσε να συνεχίσει τις επιθέσεις»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο διοικητής της Χεζμπολάχ «πίστευε ότι μπορούσε να συνεχίσει να καθοδηγεί επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών μας και των κοινοτήτων μας από το μυστικό τρομοκρατικό του αρχηγείο στη Βηρυτό», αναφέρει το Sky News.

«Λέω στους εχθρούς μας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία», πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ, η οποία ελέγχει τα νότια προάστια της Βηρυτού, δεν έχει μέχρι στιγμής εκδώσει ανακοίνωση για το πλήγμα ή για την κατάσταση του διοικητή της.